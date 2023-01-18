Новые модели BMW могут получить умную решетку радиатора со скрытыми фарами (фото)

BMW подала новый патент во Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Технологию могут получить будущие электромобили бренда.

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Компания BMW запатентовала необычный дизайн решетки радиатора со скрытыми фарами. Фото передовой разработки опубликовали на сайте CarBuzz.

Многие фанаты BMW считают, что на новых автомобилях бренда установлены слишком большие решетки радиатора. Тем не менее компания не собирается останавливаться на достигнутом.

Новый патент от BMW подан во Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Он демонстрирует новую цельную переднюю панель, которая заменит традиционную решетку радиатора.

[ + – ] На патентных фото показан принцип работы новой технологии [ + – ] На патентных фото показан принцип работы новой технологии [ + – ] На патентных фото показан принцип работы новой технологии [ + – ] На патентных фото показан принцип работы новой технологии

Вместо того чтобы устанавливать решетку радиатора и фары раздельно, в компании собираются объединить их. Передняя панель сможет показывать различные узоры при помощи светодиодных огней, а фары спрятаны до тех пор, пока они не понадобятся.

[ + – ] Пошаговая демонстрация работы новой технологии BMW [ + – ] Пошаговая демонстрация работы новой технологии BMW [ + – ] Пошаговая демонстрация работы новой технологии BMW

Разработка поможет не только разнообразить дизайн будущих моделей бренда, но и сделать их более обтекаемыми. Ровная передняя панель обеспечит меньшее аэродинамическое сопротивление.

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Внешний слой панели будет прозрачным и изготовлен из поликарбоната. Внутри установят еще один слой из светоизолирующего пластика с непроницаемым покрытием, соединенным со светодиодным источником света.

Ранее Фокус писал, что BMW планирует отозвать 14 086 электромобилей i4, i7 и iX из-за программного сбоя.