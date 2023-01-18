В BMW 7 Series 2023 теперь можно смотреть футбольные матчи (фото)
Во флагманском седане BMW 7 Series теперь можно смотреть матчи Бундеслиги. Функция доступна для владельцев модели в Германии.
BMW продолжает расширять возможности развлекательной системы флагманского седана 7 Series 2023 (G70). У владельцев авто в Германии теперь есть возможность смотреть матчи Бундеслиги. Об этом сообщили на сайте BMW Blog.
Для BMW 7 Series 2023 в Германии вышло беспроводное обновление, добавляющее контент по запросу из Бундеслиги. Пилотная программа первоначально внедряется в Германии и рассчитана до 31 марта 2024 года.
Теперь футбольные болельщики, которые владеют последним флагманом BMW, могут смотреть матчи Бундеслиги в своем автомобиле при помощи функции потокового видео. Для этого достаточно активировать личную eSIM.
Приложение Bundesliga In-Car устанавливается на автомобиль в автономном режиме. Качество трансляции обещают на высочайшем уровне благодаря встроенной антенне с поддержкой соединения 5G.
Для безопасности смотреть матчи можно будет только при условии, что BMW 7 Series не будет находиться в движении. Когда вы начнете ехать, видеотрансляция прекратится, но сохранится аудиопоток.
Также в приложении появится полезная функция "ярлыки в матче". Искусственный интеллект будет автоматически искать самые интересные моменты матча, после чего сгенерирует короткие клипы для просмотра. Они будут сопровождаться комментариями на английском языке. Помимо этого в Bundesliga In-Car можно будет найти сводку игровых дней и другую информацию о матчах.Важно
В ближайшее время приложение станет доступно в Австрии и Швейцарии. После этого новое обновление будут тестировать в Великобритании и США.
Ранее Фокус рассказал, что в Украину привезли новый BMW 7 Series 2023 модельного года.