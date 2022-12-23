BMW выпустили двухмиллионный седан 7 Series (фото)

BMW 7 Series выпускают с 1977 года и сейчас в производстве находится уже седьмое поколение модели. Двухмиллионным стал электрический вариант BMW i7.

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В BMW отмечают знаковое событие. С конвейера в немецком Дингольфинге сошел двухмиллионный седан BMW 7 Series. Об этом сообщает официальный сайт немецкого бренда.

[ + – ] BMW 7 Series выпускают в Дингольфинге уже 45 лет Фото: BMW

Для дорогой премиальной модели это неплохое достижение, ведь как правило представительские седаны F-класса не такие уж и массовые. Символично, что "юбилейным" стал седан BMW i7 xDrive60 – первая электрическая семерка BMW. Он оснащен двумя моторами суммарной мощностью 544 л. с. и обладает запасом хода в 625 км.

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Флагманский BMW 7 Series выпускают в Дингольфинге с момента премьеры модели в 1977 году. Первое поколение седана было довольно прогрессивным для своего времени – получило инновации вроде бортового компьютера и автоматической коробкой передач с двумя разными режимами работы.

[ + – ] Сейчас в производстве седьмое поколение седана Фото: BMW

На последующих поколениях BMW 7 Series появились ABS, парктроник, спутниковая навигация и подушки безопасности. Седан первым в классе получил двигатель V12, а модель BMW 7 E65 2001 года впервые в мире оснастили 6-ступенчатой автоматической КПП. Сейчас в производстве уже седьмая генерация BMW 7 Series.

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