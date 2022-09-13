В Украине появится флагманский электромобиль BMW за 111 тысяч евро (фото)

Электрическая семерка BMW оснащена двумя моторами суммарной мощностью 544 л. с. Представительский седан способен проехать до 625 км без подзарядки.

Related video

Новый BMW 7 Series 2022 появится в Украине не только в бензиновых и дизельных версиях, но и в электрическом варианте i7. На седан уже принимают заказы. Об этом сообщает официальный сайт BMW в Украине.

[ + – ] Запас хода седана составляет 625 км Фото: BMW

Представительский 5,4-метровый i7 – флагманский и самый дорогой электромобиль BMW. Его цена в нашей стране стартует с 4 157 768 гривен (111 200 евро).

Новый BMW i7 с виду практически не отличается от бензинового седана. У него такая же огромная решетка радиатора и тоненькие "двухэтажные" фары с лазерной диодной оптикой.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и дерево Фото: BMW

В отделке салона использованы кожа, дорогая ткань, дерево и алюминий. На передней панели установлены два широких дисплея, а задним пассажирам положен огромный 31-дюймовый монитор в потолке.

Важно

Инновационные батареи BMW сделают электрокары дешевле и на треть увеличат их запас хода

Электрическая семерка BMW оснащена полным приводом и двумя моторами общей мощностью 544 л. с. Она разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с, а ее максимальная скорость ограничена на отметке в 240 км/ч. Оснащение включает адаптивные амортизаторы и пневмоподвеску.

[ + – ] Для задних пассажиров предусмотрен большой 31-дюймовый монитор в потолке Фото: BMW

Электрокар BMW i7 получил батарею емкостью 101,7 кВт∙ч и обладает запасом хода в 625 км. Быстрая (мощностью до 195 кВт) зарядка на 80% занимает 34 минуты.

Ранее Фокус рассказывал про флагманский кроссовер BMW мощностью 750 л. с. Его дизайн рассекретили до премьеры.