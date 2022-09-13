В Украине появится флагманский электромобиль BMW за 111 тысяч евро (фото)
Электрическая семерка BMW оснащена двумя моторами суммарной мощностью 544 л. с. Представительский седан способен проехать до 625 км без подзарядки.
Новый BMW 7 Series 2022 появится в Украине не только в бензиновых и дизельных версиях, но и в электрическом варианте i7. На седан уже принимают заказы. Об этом сообщает официальный сайт BMW в Украине.
Представительский 5,4-метровый i7 – флагманский и самый дорогой электромобиль BMW. Его цена в нашей стране стартует с 4 157 768 гривен (111 200 евро).
Новый BMW i7 с виду практически не отличается от бензинового седана. У него такая же огромная решетка радиатора и тоненькие "двухэтажные" фары с лазерной диодной оптикой.
В отделке салона использованы кожа, дорогая ткань, дерево и алюминий. На передней панели установлены два широких дисплея, а задним пассажирам положен огромный 31-дюймовый монитор в потолке.Важно
Электрическая семерка BMW оснащена полным приводом и двумя моторами общей мощностью 544 л. с. Она разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с, а ее максимальная скорость ограничена на отметке в 240 км/ч. Оснащение включает адаптивные амортизаторы и пневмоподвеску.
Электрокар BMW i7 получил батарею емкостью 101,7 кВт∙ч и обладает запасом хода в 625 км. Быстрая (мощностью до 195 кВт) зарядка на 80% занимает 34 минуты.
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