Новая семерка BMW удивила дизайном и технологиями: подробности, фото и видео

BMW 7 Series нового поколения подрос в размерах и получил электрическую версию.

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В Германии презентовали новый BMW 7 Series 2023. Седьмое поколение флагманского седана (кузов G70) совершило настоящий технологический рывок. Наряду с бензиновыми версиями впервые предложен электромобиль BMW i7. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

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[ + – ] Седан ощутимо подрос в размерах Фото: BMW

Дизайн BMW 7 Series 2023

Седан BMW 7 Series G70 стал второй (после обновленного кроссовера X7) моделью в новом фирменном стиле. Главная его черта – узкие двухэтажные фары. Кроме того, обращают на себя внимание увеличенная решетка радиатора и непривычные утопленные дверные ручки.

[ + – ] Электромобиль BMW i7 Фото: BMW

Семерка BMW построена на новой платформе и стал заметно крупнее предшественника – 5390 мм в длину при колесной базе в 3200 мм.

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Салон и комплектация BMW 7 Series 2023

Компоновка салона знакома по тому же X7, а также по электрокроссоверу BMW iX. Дисплей виртуальной панели приборов и мультимедиа сгруппированы в один блок. В задних дверях появились небольшие сенсорные экраны, а еще для задних пассажиров доступен большой 31-дюймовый монитор под потолком.

[ + – ] Дисплеи виртуальной приборки и мультимедиа объединены в один блок Фото: BMW

Все BMW 7 Series 2023 получили пневмоподвеску и адаптивные амортизаторы. Среди опций – управляемые задние колеса и продвинутый автопилот второго уровня, позволяющий не держать руки на руле.

Характеристики BMW 7 Series 2023

Со старта будут доступны бензиновые турбомоторы объемом 3,0 л (380 л. с.) и 4,4 л (543 л. с.), дополненные гибридной установкой. Мощность BMW i7 2023 также составляет 543 л. с. О дизелях пока — ни слова.

[ + – ] Для задних пассажиров доступен 31-дюймовый монитор Фото: BMW

Электрокар BMW медленнее 4,4-литрового собрата – стартует до 100 км/ч за 4,5 с и развивает 240 км/ч тогда, как в бензиновой версии эти показатели составляют 4,4 с и 250 км/ч, соответственно. i7 оснастили батареей емкостью 101,7 кВтч, а его запас хода превысит 500 км.

[ + – ] Продажи седана стартуют под конец года

Купить BMW 7 Series можно будет под конец нынешнего года по цене от 94 295 долларов за бензиновую версию и $120 295 – за электрическую. На i7 начнут принимать предзаказы уже в нынешнем месяце.

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