Рассекречен самый большой и самый дорогой кроссовер BMW
BMW X7 представляет новое направление в дизайне немецкой марки. Также кроссовер электрифицировали.
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Опубликованы первые фото BMW X7 2023. Флагманский кроссовер прошел фейслифтинг и поступит в продажу с осени по цене от 78 845 долларов. Об этом сообщает официальный сайт немецкого бренда.
Дизайн BMW X7 2023
Новый BMW X7 2023 узнается, прежде всего по измененной передней части. У него новая решетка радиатора и двухэтажная светодиодная оптика. В таком же духе будет выполнен дизайн других моделей марки и, в частности, BMW 7 Series. Фонари кроссовера стали компактнее и тонированы.
Также линейку пополнил спортивный вариант BMW X7 M60. Он отличается черной решеткой радиатора, аэродинамическим обвесом и 22-дюймовыми дисками вместо стандартных 20-дюймовых.Важно
Размеры BMW X7 2023
X7 – самый крупный кроссовер BMW:
- Длина – 5162 мм
- Ширина – 2000 мм
- Высота – 1819 мм
- Колесная база – 3105 мм
Салон BMW X7 2023
В салоне виртуальная панель приборов и дисплей мультимедиа теперь сгруппированы в один блок. Вместо рычага КПП установлен миниатюрный джойстик. Как и прежде, предложены версии на 6 и 7 мест. Базовая комплектация BMW X7 2023 расширена и теперь включает кожаный салон, четырехзонный климат-контроль и панорамную крышу.
Характеристики BMW X7 2023
Кроссовер электрифицировали — бензиновые двигатели дополнены 48-вольтной гибридной установкой. Базовая 3,0-литровая турбошестерка стала мощнее – 380 л. с., а вот 4,4-литровый V8 по-прежнему развивает 530 л. с. А 3,0-литровый турбодизель теперь предложен только в 340-сильной версии – от 265-сильного варианта отказались. Позже появится заряженный вариант от Alpina мощностью 630 л. с.
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