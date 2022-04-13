Розсекречений найбільший і найдорожчий кросовер BMW
BMW X7 представляє новий напрямок у дизайні німецької марки. Також кросовер електрифікували.
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Опубліковані перші фото BMW X7 2023. Флагманський кросовер пройшов фейсліфтинг і надійде в продаж із осені за ціною від 78 845 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.
Дизайн BMW X7 2023
Новий BMW X7 2023 дізнається, перш за все, по зміненій передній частині. У нього нова решітка радіатора та двоповерхова світлодіодна оптика. Так само буде виконано дизайн інших моделей марки і, зокрема, BMW 7 Series. Ліхтарі кросовера стали компактнішими й тонованішими.
Також лінійку поповнив спортивний варіант M60. Він відрізняється чорною решіткою радіатора, аеродинамічним обвісом і 22-дюймовими дисками замість стандартних 20-дюймових.Важливо
Розміри BMW X7 2023
X7 – найбільший кросовер BMW:
- Довжина – 5162 мм
- Ширина – 2000 мм
- Висота – 1819 мм
- Колісна база – 3105 мм
Салон BMW X7 2023
У салоні віртуальна панель приладів і дисплей мультимедіа тепер згруповані в один блок. Замість важеля КПП встановлено мініатюрний джойстик. Як і раніше, запропоновано версії на 6 і 7 місць. Базова комплектація BMW X7 розширена й тепер включає шкіряний салон, чотиризонний клімат-контроль і панорамний дах.
Характеристики BMW X7 2023
Кросовер електрифікували — бензинові двигуни доповнені 48-вольтною гібридною установкою. Базова 3,0-літрова турбошістка стала потужнішою – 380 к. с ., а ось 4,4-літровий V8, як і раніше, розвиває 530 к. с. А 3,0-літровий турбодизель тепер запропонований лише в 340-сильній версії – від 265-сильного варіанта відмовилися. З'явиться заряджений варіант від Alpina потужністю 630 к. с.
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