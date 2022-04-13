Розсекречений найбільший і найдорожчий кросовер BMW

BMW X7 представляє новий напрямок у дизайні німецької марки. Також кросовер електрифікували.

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Опубліковані перші фото BMW X7 2023. Флагманський кросовер пройшов фейсліфтинг і надійде в продаж із осені за ціною від 78 845 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.

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[ + – ] Ліхтарі стали компактнішими й тонованішими Фото: BMW

Дизайн BMW X7 2023

Новий BMW X7 2023 дізнається, перш за все, по зміненій передній частині. У нього нова решітка радіатора та двоповерхова світлодіодна оптика. Так само буде виконано дизайн інших моделей марки і, зокрема, BMW 7 Series. Ліхтарі кросовера стали компактнішими й тонованішими.

[ + – ] BMW X7 M60 має агресивніший вигляд за базову модель Фото: BMW

Також лінійку поповнив спортивний варіант M60. Він відрізняється чорною решіткою радіатора, аеродинамічним обвісом і 22-дюймовими дисками замість стандартних 20-дюймових.

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Розміри BMW X7 2023

X7 – найбільший кросовер BMW:

Довжина – 5162 мм Ширина – 2000 мм Висота – 1819 мм Колісна база – 3105 мм

[ + – ] На передній панелі тепер два великі дисплеї Фото: BMW

Салон BMW X7 2023

У салоні віртуальна панель приладів і дисплей мультимедіа тепер згруповані в один блок. Замість важеля КПП встановлено мініатюрний джойстик. Як і раніше, запропоновано версії на 6 і 7 місць. Базова комплектація BMW X7 розширена й тепер включає шкіряний салон, чотиризонний клімат-контроль і панорамний дах.

[ + – ] Кросовер запропонований у варіантах на 6 і 7 місць Фото: BMW

Характеристики BMW X7 2023

Кросовер електрифікували — бензинові двигуни доповнені 48-вольтною гібридною установкою. Базова 3,0-літрова турбошістка стала потужнішою – 380 к. с ., а ось 4,4-літровий V8, як і раніше, розвиває 530 к. с. А 3,0-літровий турбодизель тепер запропонований лише в 340-сильній версії – від 265-сильного варіанта відмовилися. З'явиться заряджений варіант від Alpina потужністю 630 к. с.

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