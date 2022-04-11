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Створено для бездоріжжя: представлений новий кросовер Nissan

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Фото: Nissan | Nissan Pathfinder Rock Creek можна впізнати за чорними решітками радіатора і пластиковим обвісом

Nissan Pathfinder Rock Creek — позашляхова версія моделі зі збільшеним кліренсом та захисним обвісом.

Лінійку Nissan Pathfinder 2023 поповнить нова версія Rock Creek. Кросоверу взялися покращити позашляхові характеристики. Офіційна презентація моделі відбудеться за кілька днів на автошоу в Нью-Йорку, повідомляє офіційний сайт Nissan.

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Дорожній просвіт збільшений до 195 мм
Фото: Nissan

Відрізнити новий Nissan Pathfinder Rock Creek можна насамперед за чорною решіткою радіатора, масивнішими бамперами й пластиковим захисним обвісом. Крім того, передбачені 18-дюмові позашляхові шини, а кліренс збільшено на 16 мм — до 195 мм. На даху з'явилися посилені рейлінги для багажника, які здатні витримати до 100 кг.

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В дизайні салону використані особлива шкіра та тканина
Фото: Nissan

Nissan Pathfinder Rock Creek доступний лише в шестимісному виконанні з двома окремими кріслами другого ряду. В дизайні салону використані особливі тканина та шкірозамінник з контрастним простроченням та логотипами Rock Creek. Комплектацію поповнили світлодіодні протитуманні фари та фаркоп.

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На другому ряду кросовера — два окремі крісла
Фото: Nissan

Кросовер Nissan Pathfinder Rock Creek оснащений тим же 3,5-літровим бензиновим V6, що й стандартна модель, проте потужність збільшена з 284 до 295 к. с., а максимальний крутний момент виріс з 351 до 366 Н∙м. Автоматична 9-ступінчаста КПП та повнопривідна трансмісія не змінилися, а ось підвіску переналаштували для бездоріжжя.

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