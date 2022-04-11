Створено для бездоріжжя: представлений новий кросовер Nissan

Nissan Pathfinder Rock Creek — позашляхова версія моделі зі збільшеним кліренсом та захисним обвісом.

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Лінійку Nissan Pathfinder 2023 поповнить нова версія Rock Creek. Кросоверу взялися покращити позашляхові характеристики. Офіційна презентація моделі відбудеться за кілька днів на автошоу в Нью-Йорку, повідомляє офіційний сайт Nissan.

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[ + – ] Дорожній просвіт збільшений до 195 мм Фото: Nissan

Відрізнити новий Nissan Pathfinder Rock Creek можна насамперед за чорною решіткою радіатора, масивнішими бамперами й пластиковим захисним обвісом. Крім того, передбачені 18-дюмові позашляхові шини, а кліренс збільшено на 16 мм — до 195 мм. На даху з'явилися посилені рейлінги для багажника, які здатні витримати до 100 кг.

[ + – ] В дизайні салону використані особлива шкіра та тканина Фото: Nissan

Nissan Pathfinder Rock Creek доступний лише в шестимісному виконанні з двома окремими кріслами другого ряду. В дизайні салону використані особливі тканина та шкірозамінник з контрастним простроченням та логотипами Rock Creek. Комплектацію поповнили світлодіодні протитуманні фари та фаркоп.

[ + – ] На другому ряду кросовера — два окремі крісла Фото: Nissan

Кросовер Nissan Pathfinder Rock Creek оснащений тим же 3,5-літровим бензиновим V6, що й стандартна модель, проте потужність збільшена з 284 до 295 к. с., а максимальний крутний момент виріс з 351 до 366 Н∙м. Автоматична 9-ступінчаста КПП та повнопривідна трансмісія не змінилися, а ось підвіску переналаштували для бездоріжжя.

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