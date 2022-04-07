Презентовано перший кросовер Smart: це найбільша і найпотужніша модель марки
Електрокросовер Smart #1 досягає 4,27 м завдовжки і є п'ятимісним. Створювали його разом із Geely.
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У Німеччині презентували новий Smart #1. Перший кросовер за 28-річну історію марки надійде в продаж з 2023 року, причому випускатимуть його на новому заводі в Китаї. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.
Smart #1 побудований на новій платформі, розробленій спільно з Geely (китайський концерн є співвласником бренду поряд із Mercedes-Benz). Це найбільший автомобіль марки.
Розміри Smart #1 2023:
- Довжина — 4270 мм
- Ширина — 1820 мм
- Висота — 1640 мм
- Колісна база — 2750 мм
- Маса — 1820 кг
Дизайн Smart #1 2023
Кросовер Smart майже не змінився, якщо порівняти з передсерійним концепт-каром. У зовнішньому вигляді переважають плавні обтічні форми. Каплевидні фари й ліхтарі з'єднані вставками, що світяться. Дверні ручки виготовлені висувними. У кросовера хороша аеродинаміка: коефіцієнт лобового опору дорівнює 0,29.Важливо
У салоні відчувається вплив Mercedes-Benz — висока центральна нахилена консоль нагадує таку в седані C-Class. Також у кросовера вузька цифрова приладка та великий 12,8-дюймовий сенсорний дисплей.
Характеристики Smart #1 2023
Кросовер Smart #1 є електромобілем, адже німецький бренд відмовився від двигунів внутрішнього згоряння з 2020 року. Спочатку доступна лише 272-сильна задньопривідна версія, здатна розвинути 180 км/год. Настільки потужним ще не був жоден Smart.
Батарея місткістю 66 кВт∙год дозволяє проїхати до 440 км без підзарядки. Підзарядити електромобіль Smart #1 від швидкої станції на 80% можна за 35 хвилин.
Раніше Фокус повідомляв, що Honda розсекретила новий кросовер HR-V. Його представлять на автошоу в Нью-Йорку.