Презентован первый кроссовер Smart: это самая большая и самая мощная модель марки

Электрокроссовер Smart #1 достигает 4,27 м в длину и является пятиместным. Создавали его совместно с Geely.

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В Германии презентовали новый Smart #1. Первый кроссовер за 28-летнюю историю марки поступит в продажу с 2023 года, причем выпускать его будут на новом заводе в Китае. Об этом сообщает официальный сайт бренда.

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[ + – ] Серийный кроссовер внешне не отличается от концепт-кара Фото: Mercedes-Benz

Smart #1 построен на новой платформе, разработанной совместно с Geely (китайский концерн является совладельцем бренда наряду с Mercedes-Benz). Это самый крупный автомобиль марки.

Размеры Smart #1 2023:

Длина – 4270 мм

Ширина – 1820 мм

Высота – 1640 мм

Колесная база – 2750 мм

Масса – 1820 кг

[ + – ] У кроссовера очень маленький цифровой щиток приборов Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Smart #1 2023

Кроссовер Smart практически не изменился по сравнению с предсерийным концепт-каром. Во внешнем виде преобладают плавные обтекаемые формы. Каплевидные фары и фонари соединены светящимися вставками. Дверные ручки выполнены выдвижными. У кроссовера неплохая аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления равен 0,29.

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В салоне чувствуется влияние Mercedes-Benz – высокая наклоненная центральная консоль напоминает таковую в седане C-Class. Также у кроссовера узкая цифровая приборка и большой 12,8-дюймовый сенсорный дисплей.

[ + – ] Передние сиденья разделены наклоненной центральной консолью Фото: Mercedes-Benz

Характеристики Smart #1 2023

Кроссовер Smart #1, естественно, является электромобилем, ведь немецкий бренд отказался от двигателей внутреннего сгорания с 2020 года. Поначалу доступна только 272-сильная заднеприводная версия, способная развить 180 км/ч. Столь мощным еще не был ни один Smart.

[ + – ] Запас хода электрокроссовера – до 440 км Фото: Mercedes-Benz

Батарея емкостью 66 кВт∙ч позволяет проехать до 440 км без подзарядки. Подзарядить электромобиль Smart #1 от быстрой станции на 80% можно за 35 минут.

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