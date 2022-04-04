И гибрид, и электрокар: рассекречены подробности новейшего кроссовера Kia

Kia Niro, как и прежде предлагают в гибридных и электрической модификациях.

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Новый Kia Niro 2022 постепенно обрастает подробностями. Ранее рассекретили гибридную версию и ее характеристики, а теперь пришло время плаг-ин гибрида и электромобиля. Их характеристики опубликованы на официальном сайте южнокорейского бренда.

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[ + – ] Запас хода электрокара - 463 км Фото: Kia

Характеристики Kia Niro PHEV

Подзаряжаемый гибрид Kia Niro PHEV оснащен той же 1,6-литровой 105-сильной бензиновой четверкой, что и обычная гибридная версия. А вот его электромотор мощнее – 84 л. с. Суммарная отдача силовой установки – 180 л. с. Кроме того, кроссовер получил батарею с увеличенной до 11,1 кВт∙ч емкостью и теперь может проехать 65 км в электрическом режиме.

[ + – ] Kia Niro предложен в трех разных версиях Фото: Kia

Электрокар Kia Niro EV

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Электромобиль Kia Niro EV сохранил силовую установку модели прошлого поколения – 204-сильный мотор и аккумуляторную батарею на 64 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,8 с и развивает 167 км/ч, а его запас хода составляет 463 км. Зарядить электрокар в быстром режиме на 80% можно за 43 минуты.

[ + – ] У электромобиля самый большой багажник - 475 л Фото: Kia

Новый Kia Niro EV обладает самым вместительным багажником в линейке – 475 л. В добавок, есть 20-литровый отсек для зарядных кабелей спереди. Плаг-ин гибрид Kia Niro обладает 348-литровым багажником, а обычный гибрид – 451-литровый.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota представила новый седан Avalon. Он изменился внешне и потерял топовый мотор.