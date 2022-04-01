Jeep показал недорогой семиместный кроссовер: он станет конкурентом Skoda Kodiaq
Jeep Meridian – семиместный собрат модели Compass. Кроссовер оснастили 200-сильным турбодизелем.
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Представлены первые фото Jeep Meridian. Кроссовер поступит в производство с лета и будет стоить менее 35 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Autocar.
Новый Jeep Meridian 2022 – недорогой семиместный кроссовер на базе модели Compass, производство которого наладят в Индии. Основным его конкурентом называют Skoda Kodiaq. Дизайн выполнен в традиционном угловатом стиле Jeep с фирменной решеткой радиатора и высоким капотом.
Размеры Jeep Meridian 2022:
- Длина – 4769 мм
- Ширина – 1859 мм
- Высота – 1682 мм
- Колесная база – 2794 мм
Салон Jeep Meridian во многом повторяет интерьер обновленного Compass. Кроссовер получил виртуальную панель приборов и 10,1-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Объем багажника в семиместной конфигурации салона составляет 233 л, в пятиместной – 660 л, а со сложенными сиденьями второго и третьего рядов – 1760 л.
Комплектация Jeep Meridian в топовой версии включает диодные фары, двухзонный климат-контроль, 18-дюймовые диски, электроприводы передних сидений и двери багажника, камеры кругового обзора.Важно
Характеристики Jeep Meridian 2022
Поначалу кроссовер Jeep Meridian 2022 будет доступен только с 2,0-литровым 200-сильным турбодизелем, но позже добавят 1,3-литровый 185-сильный бензиновый турбомотор. Можно будет выбрать 6-ступенчатую механическую и 9-ступенчатую автоматическую КПП, передний либо полный привод.
Ранее Фокус рассказывал, что Honda готовит два новых кроссовера — гибрид и электромобиль.