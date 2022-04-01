Jeep показал недорогой семиместный кроссовер: он станет конкурентом Skoda Kodiaq

Jeep Meridian – семиместный собрат модели Compass. Кроссовер оснастили 200-сильным турбодизелем.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Представлены первые фото Jeep Meridian. Кроссовер поступит в производство с лета и будет стоить менее 35 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Autocar.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Кроссовер построен на базе Jeep Compass Фото: Stellantis

Новый Jeep Meridian 2022 – недорогой семиместный кроссовер на базе модели Compass, производство которого наладят в Индии. Основным его конкурентом называют Skoda Kodiaq. Дизайн выполнен в традиционном угловатом стиле Jeep с фирменной решеткой радиатора и высоким капотом.

[ + – ] Топовая версия получила виртуальную панель приборов Фото: Stellantis

Размеры Jeep Meridian 2022:

Длина – 4769 мм

Ширина – 1859 мм

Высота – 1682 мм

Колесная база – 2794 мм

Салон Jeep Meridian во многом повторяет интерьер обновленного Compass. Кроссовер получил виртуальную панель приборов и 10,1-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Объем багажника в семиместной конфигурации салона составляет 233 л, в пятиместной – 660 л, а со сложенными сиденьями второго и третьего рядов – 1760 л.

[ + – ] Производство кроссовера наладят в Индии Фото: Stellantis

Комплектация Jeep Meridian в топовой версии включает диодные фары, двухзонный климат-контроль, 18-дюймовые диски, электроприводы передних сидений и двери багажника, камеры кругового обзора.

Важно

Новый пикап Renault Duster показали на первых фото

Характеристики Jeep Meridian 2022

Поначалу кроссовер Jeep Meridian 2022 будет доступен только с 2,0-литровым 200-сильным турбодизелем, но позже добавят 1,3-литровый 185-сильный бензиновый турбомотор. Можно будет выбрать 6-ступенчатую механическую и 9-ступенчатую автоматическую КПП, передний либо полный привод.

Ранее Фокус рассказывал, что Honda готовит два новых кроссовера — гибрид и электромобиль.