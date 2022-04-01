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Jeep показал недорогой семиместный кроссовер: он станет конкурентом Skoda Kodiaq

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Jeep Meridian 2022, новый Jeep Meridian, Jeep Meridian, кроссовер Jeep Meridian, семиместный Jeep Compass
Фото: Stellantis | Jeep Meridian поступит в производство с лета

Jeep Meridian – семиместный собрат модели Compass. Кроссовер оснастили 200-сильным турбодизелем.

Представлены первые фото Jeep Meridian. Кроссовер поступит в производство с лета и будет стоить менее 35 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Autocar.

Jeep Meridian 2022, новый Jeep Meridian, Jeep Meridian, кроссовер Jeep Meridian, семиместный Jeep Compass
Кроссовер построен на базе Jeep Compass
Фото: Stellantis

Новый Jeep Meridian 2022 – недорогой семиместный кроссовер на базе модели Compass, производство которого наладят в Индии. Основным его конкурентом называют Skoda Kodiaq. Дизайн выполнен в традиционном угловатом стиле Jeep с фирменной решеткой радиатора и высоким капотом.

Jeep Meridian 2022, новый Jeep Meridian, Jeep Meridian, кроссовер Jeep Meridian, семиместный Jeep Compass
Топовая версия получила виртуальную панель приборов
Фото: Stellantis

Размеры Jeep Meridian 2022:

  • Длина – 4769 мм
  • Ширина – 1859 мм
  • Высота – 1682 мм
  • Колесная база – 2794 мм

Салон Jeep Meridian во многом повторяет интерьер обновленного Compass. Кроссовер получил виртуальную панель приборов и 10,1-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Объем багажника в семиместной конфигурации салона составляет 233 л, в пятиместной – 660 л, а со сложенными сиденьями второго и третьего рядов – 1760 л.

Jeep Meridian 2022, новый Jeep Meridian, Jeep Meridian, кроссовер Jeep Meridian, семиместный Jeep Compass
Производство кроссовера наладят в Индии
Фото: Stellantis

Комплектация Jeep Meridian в топовой версии включает диодные фары, двухзонный климат-контроль, 18-дюймовые диски, электроприводы передних сидений и двери багажника, камеры кругового обзора.

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Характеристики Jeep Meridian 2022

Поначалу кроссовер Jeep Meridian 2022 будет доступен только с 2,0-литровым 200-сильным турбодизелем, но позже добавят 1,3-литровый 185-сильный бензиновый турбомотор. Можно будет выбрать 6-ступенчатую механическую и 9-ступенчатую автоматическую КПП, передний либо полный привод.

Ранее Фокус рассказывал, что Honda готовит два новых кроссовера — гибрид и электромобиль.