Jeep показав недорогий семимісний кросовер: він стане конкурентом Skoda Kodiaq
Jeep Meridian — семимісний побратим моделі Compass. Кросовер оснастили 200-сильним турбодизелем.
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Презентовані перші фото Jeep Meridian. Кросовер надійде у виробництво з літа і коштуватиме менше 35 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autocar.
Новий Jeep Meridian 2022 — недорогий семимісний кросовер на базі моделі Compass, виробництво якого буде налагоджено в Індії. Основним його конкурентом називають Skoda Kodiaq. Дизайн виконаний у традиційному кутовому стилі Jeep із фірмовими решітками радіатора та високим капотом.
Розміри Jeep Meridian 2022:
- довжина — 4 769 мм;
- ширина — 1 859 мм;
- висота — 1 682 мм;
- колісна база — 2 794 мм.
Салон Jeep Meridian багато в чому повторює інтер'єр оновленого Compass. Кросовер отримав віртуальну панель приладів і 10,1-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа. Об'єм багажника в семимісцевій конфігурації салону становить 233 л, у п'ятимісній — 660 л, а зі складеними сидіннями другого та третього рядів — 1 760 л.
Комплектація Jeep Meridian у топовій версії враховує діодні фари, двозонний клімат-контроль, 18-дюймові диски, електроприводи передніх сидінь і двері багажника, камери кругового огляду.Важливо
Характеристики Jeep Meridian 2022
Спочатку кросовер Jeep Meridian 2022 буде доступний тільки з 2,0-літровим 200-сильним турбодизелем, але потім додадуть 1,3-літровий 185-сильний бензиновий турбомотор. Можна буде вибрати 6-ступінчасту механічну та 9-ступінчасту автоматичну КПП, передній або повний привід.
Раніше Фокус розповідав, що Honda готує два нові кросовери — гібрид та електромобіль.