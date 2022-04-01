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Jeep показав недорогий семимісний кросовер: він стане конкурентом Skoda Kodiaq

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Фото: Stellantis | Jeep Meridian надійде у виробництво з літа

Jeep Meridian — семимісний побратим моделі Compass. Кросовер оснастили 200-сильним турбодизелем.

Презентовані перші фото Jeep Meridian. Кросовер надійде у виробництво з літа і коштуватиме менше 35 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autocar.

Jeep Meridian 2022, новий Jeep Meridian, Jeep Meridian, кросовер Jeep Meridian, семимісний Jeep Compass
Кросовер побудований на базі Jeep Compass
Фото: Stellantis

Новий Jeep Meridian 2022 — недорогий семимісний кросовер на базі моделі Compass, виробництво якого буде налагоджено в Індії. Основним його конкурентом називають Skoda Kodiaq. Дизайн виконаний у традиційному кутовому стилі Jeep із фірмовими решітками радіатора та високим капотом.

Jeep Meridian 2022, новий Jeep Meridian, Jeep Meridian, кросовер Jeep Meridian, семимісний Jeep Compass
Топова версія отримала віртуальну панель приладів
Фото: Stellantis

Розміри Jeep Meridian 2022:

  • довжина — 4 769 мм;
  • ширина — 1 859 мм;
  • висота — 1 682 мм;
  • колісна база — 2 794 мм.

Салон Jeep Meridian багато в чому повторює інтер'єр оновленого Compass. Кросовер отримав віртуальну панель приладів і 10,1-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа. Об'єм багажника в семимісцевій конфігурації салону становить 233 л, у п'ятимісній — 660 л, а зі складеними сидіннями другого та третього рядів — 1 760 л.

Jeep Meridian 2022, новий Jeep Meridian, Jeep Meridian, кросовер Jeep Meridian, семимісний Jeep Compass
Виробництво кросовера налагодять в Індії
Фото: Stellantis

Комплектація Jeep Meridian у топовій версії враховує діодні фари, двозонний клімат-контроль, 18-дюймові диски, електроприводи передніх сидінь і двері багажника, камери кругового огляду.

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Характеристики Jeep Meridian 2022

Спочатку кросовер Jeep Meridian 2022 буде доступний тільки з 2,0-літровим 200-сильним турбодизелем, але потім додадуть 1,3-літровий 185-сильний бензиновий турбомотор. Можна буде вибрати 6-ступінчасту механічну та 9-ступінчасту автоматичну КПП, передній або повний привід.

Раніше Фокус розповідав, що Honda готує два нові кросовери — гібрид та електромобіль.