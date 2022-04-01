Jeep показав недорогий семимісний кросовер: він стане конкурентом Skoda Kodiaq

Jeep Meridian — семимісний побратим моделі Compass. Кросовер оснастили 200-сильним турбодизелем.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Презентовані перші фото Jeep Meridian. Кросовер надійде у виробництво з літа і коштуватиме менше 35 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autocar.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Кросовер побудований на базі Jeep Compass Фото: Stellantis

Новий Jeep Meridian 2022 — недорогий семимісний кросовер на базі моделі Compass, виробництво якого буде налагоджено в Індії. Основним його конкурентом називають Skoda Kodiaq. Дизайн виконаний у традиційному кутовому стилі Jeep із фірмовими решітками радіатора та високим капотом.

[ + – ] Топова версія отримала віртуальну панель приладів Фото: Stellantis

Розміри Jeep Meridian 2022:

довжина — 4 769 мм;

ширина — 1 859 мм;

висота — 1 682 мм;

колісна база — 2 794 мм.

Салон Jeep Meridian багато в чому повторює інтер'єр оновленого Compass. Кросовер отримав віртуальну панель приладів і 10,1-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа. Об'єм багажника в семимісцевій конфігурації салону становить 233 л, у п'ятимісній — 660 л, а зі складеними сидіннями другого та третього рядів — 1 760 л.

[ + – ] Виробництво кросовера налагодять в Індії Фото: Stellantis

Комплектація Jeep Meridian у топовій версії враховує діодні фари, двозонний клімат-контроль, 18-дюймові диски, електроприводи передніх сидінь і двері багажника, камери кругового огляду.

Важливо

Новий пікап Renault Duster показали на перших фото

Характеристики Jeep Meridian 2022

Спочатку кросовер Jeep Meridian 2022 буде доступний тільки з 2,0-літровим 200-сильним турбодизелем, але потім додадуть 1,3-літровий 185-сильний бензиновий турбомотор. Можна буде вибрати 6-ступінчасту механічну та 9-ступінчасту автоматичну КПП, передній або повний привід.

Раніше Фокус розповідав, що Honda готує два нові кросовери — гібрид та електромобіль.