Новий пікап Renault Duster показали на перших фото

Renault Duster Oroch оновиться зовні й отримає новий потужний турбодвигун. Імовірно, що модель перейменують.

Новий Renault Duster Oroch розсекретили перед прем'єрою, яка відбудеться найближчими тижнями. Пікап має пройти черговий фейсліфтинг і буде представлений на автошоу в Аргентині. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Чотиридверний пікап Renault Duster Oroch випускають із 2015 року в Бразилії для американського ринку, причому в його основі лежить ще перше покоління кросовера. Нова генерація моделі поки що не планується, а тому автомобіль вирішили освіжити. Не виключено, що модель перейменують на Renault Oroch.

[ + – ] Вантажопідйомність Renault Duster Oroch — 680 кг Фото: Motor1.com

На шпигунських фото Renault Duster Oroch видно, що в пікапа нові фари, грати радіатора та бампери. Ззаду також з'явилися ліхтарі з прозорими ковпаками.

Салон Renault Duster Oroch поки що не розсекречений, але відомо, що там з'явиться сенсорний дисплей із мультимедіа Duster другого покоління. Початкова комплектація поповниться системою стабілізації ESP.

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Базовою для моделі є 1,6-літрова 117-сильна бензинова четвірка, а ось на зміну 2,0-літровому двигуну прийде 1,3-літровий 155-сильний турбомотор. У першому випадку механічна КПП 5-ступінчаста, у другому – 6-ступінчаста. Привід може бути переднім чи повним. Вантажопідйомність пікапа – 680 кг.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault остаточно зупинили конвеєр московського заводу, де випускають кросовери Duster, Arkana Kaptur.