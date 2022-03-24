Перший кросовер Ferrari показали на офіційному фото

Новий Ferrari Purosangue запропонують виключно у гібридному виконанні. Кросовер обіцяє бути дуже нестандартним.

Опубліковано перший офіційний тизер Ferrari Purosangue 2023. Дебютний кросовер італійської марки має бути представлений у другій половині нинішнього року. Фото опублікували на офіційній сторінці італійського бренду в Instagram.

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Зображення підтвердило достовірність шпигунських фото Ferrari Purosangue, які потрапили в інтернет кілька тижнів тому. Дизайн кросовера дуже нестандартний: у нього стрімкий профіль, скромне позашляхове обважування і заховані дверні ручки. Передня частина з вираженим носом і тоненькими діодними фарами виконана в дусі флагманського суперкара Ferrari SF90 Stradale.

[ + – ] Раніше Ferrari Purosangue розсекретили на шпигунських фото Фото: carscoops.com

Салон Ferrari Purosangue поки не розсекречено, також нічого невідомо про характеристики кросовера. За попередніми даними, модель побудована на платформі купе Ferrari Roma й отримає турбовані V6 та V8, доповнені гібридними установками.

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Перший кросовер Ferrari отримає пневмопідвіску зі змінним кліренсом. Також розробники обіцяють, що керованість Purosangue стане найкращою у класі. Конкурентами моделі стануть Aston Martin DBX, Bentley Bentayga та Lamborghini Urus.

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