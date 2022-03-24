Перший кросовер Ferrari показали на офіційному фото
Новий Ferrari Purosangue запропонують виключно у гібридному виконанні. Кросовер обіцяє бути дуже нестандартним.
Опубліковано перший офіційний тизер Ferrari Purosangue 2023. Дебютний кросовер італійської марки має бути представлений у другій половині нинішнього року. Фото опублікували на офіційній сторінці італійського бренду в Instagram.
Зображення підтвердило достовірність шпигунських фото Ferrari Purosangue, які потрапили в інтернет кілька тижнів тому. Дизайн кросовера дуже нестандартний: у нього стрімкий профіль, скромне позашляхове обважування і заховані дверні ручки. Передня частина з вираженим носом і тоненькими діодними фарами виконана в дусі флагманського суперкара Ferrari SF90 Stradale.
Салон Ferrari Purosangue поки не розсекречено, також нічого невідомо про характеристики кросовера. За попередніми даними, модель побудована на платформі купе Ferrari Roma й отримає турбовані V6 та V8, доповнені гібридними установками.Важливо
Перший кросовер Ferrari отримає пневмопідвіску зі змінним кліренсом. Також розробники обіцяють, що керованість Purosangue стане найкращою у класі. Конкурентами моделі стануть Aston Martin DBX, Bentley Bentayga та Lamborghini Urus.
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