Найновіший кросовер Lamborghini розсекретили під час тестів
Lamborghini Urus Evo отримає збільшення в потужності, а через рік лінійку поповнить гібридний варіант.
У Швеції за полярним колом зафільмували новий Lamborghini Urus 2022. Оновлений кросовер проходить фінальні випробування і незабаром буде офіційно представлений. Про це повідомляє сайт "Carscoops".
Lamborghini Urus 2022: зовнішність та характеристики
Lamborghini Urus 2022 тестують без камуфляжу, що дозволяє розглянути його дизайн. Зміни зазнали фари, бампери та грати радіатора. Крім того, збільшено вихлопні труби, а на капоті з'явилися повітрозабірники. Спойлер на даху став висувним. Чорне матове забарвлення, як у тестового прототипу, очевидно поповнить палітру кольорів Urus.Важливо
Найімовірніше, оновлений кросовер назвуть Lamborghini Urus Evo. Його 4,0-літровий V8 твін-турбо отримає збільшення в потужності — її збільшать з 650 до приблизно 680-700 к. с.
А у 2023 році лінійку розширить гібрид Lamborghini Urus, що заряджається. Потужність його силової установки становитиме близько 750-800 к. с.
Варто зазначити, що кросовер Lamborghini Urus уже став найпопулярнішою моделлю марки. Саме завдяки йому Lamborghini у 2021 році встановили рекорд продажів.
Також Фокус писав, що кросовер Porsche Cayenne отримав нову розкішну версію. Вона буде доступна і в Україні.