Карантин – не завада: продажі Гелендваген та інших елітних авто б'ють рекорди

Bentley, Lamborghini, Porsche та Rolls-Royce встановили абсолютні рекорди продажів у 2021 році. Найкращий в історії результат показав і Mercedes-Benz G-Class.

У 2021 році зафіксовано стрімке зростання попиту на дорогі автомобілі представницького класу. Попри карантин і дефіцит мікрочипів, продажі елітних авто зростають і відразу кілька преміальних автобрендів навіть досягли рекордних показників за всю свою історію. Про це свідчить статистика Motor1.

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[ + – ] Porsche Macan Фото: Porsche

Зокрема, продажі Porsche вперше в історії переступили позначку 300 тис. одиниць. Якщо точніше, то реалізовано 301 915 автомобілів, що на 11% більше, ніж роком раніше. З них майже третина (95 671 авто) – у Китаї.

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Локомотивами успіху традиційно є кросовери Porsche: Macan розійшовся тиражем 88 362 шт., а Cayenne — 83 071. Також варто зазначити високий показник Porsche Taycan (41 296 авто), що більше, ніж у культового 911 (38 464 шт.).

[ + – ] Bentley Bentayga Фото: Bentley

Bentley у 2021 році реалізували рекордні 14 659 авто і продемонстрували зростання в 31%. Причому 40% продажів (5,8 тис. авто) припадає на кросовер Bentley Bentayga.

[ + – ] Lamborghini Urus Фото: Lamborghini

Найкращий результат в історії показали і Lamborghini — 8405 проданих авто (+13% до 2020 року). Неважко здогадатися, що найпопулярніша модель бренду — кросовер Lamborghini Urus (5021 авто або 60% від загальної кількості). Також придбали 2586 суперкарів Lamborghini Huracan та 798 недешевих Aventador.

[ + – ] Rolls-Royce Cullinan Фото: Rolls-Royce

Кросовер допоміг різко наростити продажі Rolls-Royce. Минулого року по всьому світу придбали 5586 недешевих британських авто, що одразу на 49% перевищує показник 2020 року. Більша частина з них – позашляхові Cullinan.

Нарешті абсолютний рекорд продажів за свою 42-річну історію встановив і Mercedes-Benz G-Class. У 2021 році по всьому світу придбали 41 174 Гелендвагени. Так що дорогі преміальні кросовери та позашляховики мають величезний попит.

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