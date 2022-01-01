Найдорожчі автомобілі у світі станом на 2022 рік

Вартість деяких ексклюзивних автомобілів уже перевищила 10 млн доларів. Їхня ціна зростає з кожним роком.

Ціни на нові автомобілі постійно зростають і зараз багато моделей набагато дорожчі за свої аналоги 20-річної давності. Але найшвидшими темпами зростає вартість ексклюзивних авто і зараз суперкар за кілька мільйонів доларів вже нікого не здивує. Ми відібрали найдорожчі автомобілі у світі.

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10. Lamborghini Sian Roadster — 3,7 млн. доларів

[ + – ] Lamborghini Sian Roadster Фото: Lamborghini

Lamborghini Sian – перший гібридний суперкар марки. Раніше випустили 63 820-сильних купе, а тепер триває виробництво 19 родстерів. Версія зі знімним дахом ексклюзивніша, а тому дорожча – 3,7 млн. доларів. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 2,8 с та розвинути 350 км/год.

9. Bugatti Chiron Super Sport — 3,9 млн. доларів

[ + – ] Bugatti Chiron Super Sport

Bugatti Chiron Super Sport – найшвидша версія моделі. Йому збільшили потужність 8,0-літрового W16 до 1600 л. с. та покращили аеродинаміку. Максимальна швидкість обмежена на 440 км/год, але на тестах купе розганяли до 490 км/год.

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8. Gordon Murray T.50s Niki Lauda – 4,3 млн. доларів

[ + – ] Gordon Murray T.50s Niki Lauda Фото: Motor1.com

Трековий суперкар — нове творіння Гордона Маррі, який створив легендарний McLaren F1. Купе важить всього 850 кг, яке 725-сильний атмосферний V12 розкручується до 12 000 об/хв. Технологія граунд-ефекту буквально присмоктує авто до дороги. Випустять лише 25 Gordon Murray T.50 Niki Lauda.

7. Bugatti Divo – 5,7 млн. доларів

[ + – ] Bugatti Divo

Bugatti Divo — трековий суперкар на базі Chiron. У нього повністю новий кузов із оптимізованою аеродинамікою. Таких 1500-сильних автомобілів зберуть лише 40.

6. Pagani Huayra Tricolore – 6,5 млн. доларів

[ + – ] Pagani Huayra Tricolore Фото: carscoops.com

Усього три Pagani Huayra присвятили італійській пілотажній групі Tricolore. Родстер отримав особливе оздоблення салону та ексклюзивне забарвлення, а потужність його V12 підняли до 840 л. с.

5. Bugatti Centodieci – 9 млн. доларів

[ + – ] Bugatti Centodieci

Ексклюзивний Bugatti Centodieci присвятив 110-річчю марки. Його дизайн виконаний у дусі культового Bugatti EB110 90-х, а 1600-сильний W16 дає можливість розганятися до 100 км/год за 2,4 секунди та розвивати 380 км/год. Випустять лише 10 Centodieci і один із автомобілів вже придбав Кріштіану Роналду.

4. Rolls-Royce Sweptail — 12,8 млн. доларів

[ + – ] Rolls-Royce Sweptail Фото: Rolls-Royce

Елегантний Rolls-Royce Sweptail спочатку хотіли залишити в єдиному екземплярі, але потім вирішили випустити ще кілька таких авто. Звужена задня частина купе імітує корму судна. У основі Sweptail лежить купе Rolls-Royce Phantom попереднього покоління.

3. Pagani Zonda HP Barchetta – 15 млн доларів

[ + – ] Pagani Zonda HP Barchetta

Найдорожча версія знаменитого Pagani Zonda – двомісний родстер із ексклюзивним дизайном. Його оснастили 7,3-літровим 800-сильним V12 Mercedes-AMG.

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2. Bugatti La Voiture Noire — 19 млн. доларів

[ + – ] Bugatti La Voiture Noire

Найдорожчий Bugatti сучасності випущений в одному-єдиному екземплярі на замовлення анонімного клієнта марки. Дизайн виконаний у стилі легендарного Bugatti 57SC Atlantic, а ось вся "начинка" запозичена у Bugatti Chiron.

1. Rolls-Royce Boat Tail — 28 млн. доларів

[ + – ] Rolls-Royce Boat Tail Фото: Rolls-Royce

Кабріолет Rolls-Royce Boat Tail — наступник купе Sweptail, але побудований вже на платформі нового Phantom. Величезний 5,8-метровий автомобіль отримав набір для пікніка в багажнику та парасольку від сонця. Таких авто буде лише три і одне з них купили Бейонсе та Jay Z.

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