Класика на новий лад: Ferrari показали свій найекстремальніший суперкар (відео)

Ferrari Daytona SP3 оснащений високооборотистим 840-сильним V12. Максимальна швидкість перевищує 340 км/год.

Ferrari представили вражаючий суперкар Daytona SP3. Трекова модель надійде у виробництво з 2022 року і буде присвячена ювілею перемоги у знаменитій гонці "24 години Дайтони" 1967 року — тоді червоні жеребці посіли на фініші перші три місця. Випустять її лімітованою серією з 599 авто вартістю 2 млн. євро, повідомляє офіційний сайт Ferrari.

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Дизайн Ferrari Daytona SP3 виконаний у дусі моделі 330 P4, яка тріумфувала в гонці 55 років тому. У середньомоторного купе схожий силует з опуклими крилами і зміщеним вперед салоном, а також характерні зябра ззаду. Панелі даху виконані знімними, а двері піднімаються догори.

[ + – ] Автомобіль присвятили ювілею гучної перемоги у Дайтоні Фото: carscoops.com

У той же час велику увагу приділили аеродинаміці автомобіля. Серед цікавих рішень – спеціальні висувні заслінки для фар та канали під днищем, якими проходять потоки повітря.

Майже всі кузовні панелі — карбонові, цей же матеріал поряд з алькантарою переважає і в оздобленні салону. Крісла виконані в дусі Ferrari 330 P4, а ось панель приладів — сучасна, цифрова.

[ + – ] У автомобіля добре опрацьована аеродинаміка [ + – ] Характерні "зябра" — риси Ferrari 330 P4 [ + – ] Показ приладів виведено на дисплей [ + – ] В оздобленні салону використані шкіра та карбон

Новий Ferrari Daytona SP3 оснащений 6,5-літровим високооборотним V12 від купе 812 Competizione. Він розвиває 840 л. с. при 9250 об/хв, яке крутний момент досягає 697 Н∙м при 7250 об/хв.

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З 7-ступінчастою КПП із двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає всього 2,85 с, а до 200 км/год – 7,4 с. Максимальна швидкість перевищує 340 км/год.

[ + – ] Усього випустять лише 599 Ferrari Daytona SP3

У лінійці італійської марки є моделі швидше, але легка (1485 кг) Daytona SP3 — найбільш екстремальний суперкар Ferrari. На першому місці в трековій моделі — керованість. Серед цікавих деталей – система контролю заносу.

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