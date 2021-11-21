Классика на новый лад: Ferrari показали свой самый экстремальный суперкар (видео)

Ferrari Daytona SP3 оснащен высокооборотистым 840-сильным V12. Максимальная скорость превышает 340 км/ч.

Ferrari представили впечатляющий суперкар Daytona SP3. Трековая модель поступит в производство с 2022 года и будет посвящена юбилею победы в знаменитой гонке "24 часа Дайтоны" 1967 года – тогда красные жеребцы заняли на финише первые три места. Выпустят ее лимитированной серий из 599 авто стоимостью 2 млн. евро, сообщает официальный сайт Ferrari.

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Дизайн Ferrari Daytona SP3 выполнен в духе модели 330 P4, триумфовавшей в гонке 55 лет назад. У среднемоторного купе схожий силуэт с выпуклыми крыльями и сдвинутым вперед салоном, а также характерные "жабры" сзади. Панели крыши выполнены съемными, а двери поднимаются вверх.

[ + – ] Автомобиль посвятили юбилею громкой победы в Дайтоне Фото: carscoops.com

В то же время, огромное внимание уделили аэродинамике автомобиля. Среди интересных решений – специальные выдвижные заслонки для фар и каналы под днищем, по которым проходят потоки воздуха.

Практически все кузовные панели – карбоновые, этот же материал наряду с алькантарой преобладает и в отделке салона. Кресла выполнены в духе Ferrari 330 P4, а вот приборная панель – современная, цифровая.

[ + – ] У автомобиля хорошо проработана аэродинамика [ + – ] Характерные "жабры" - черты Ferrari 330 P4 [ + – ] Показания приборов выведены на дисплей [ + – ] В отделке салона использованы кожа и карбон

Новый Ferrari Daytona SP3 оснащен 6,5-литровым высокооборотистым V12 от купе 812 Competizione. Он развивает 840 л. с. при 9250 об/мин, а его крутящий момент достигает 697 Н∙м при 7250 об/мин.

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С 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает всего 2,85 с, а до 200 км/ч – 7,4 с. Максимальная скорость превышает 340 км/ч.

[ + – ] Всего выпустят только 599 Ferrari Daytona SP3

В линейке итальянской марки есть модели побыстрее, но легкая (1485 кг) Daytona SP3 – самый экстремальный суперкар Ferrari. Упор в трековой модели сделали на управляемость. Среди интересных деталей — система контроля заноса.

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