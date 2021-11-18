Porsche показали мощный экстремальный спорткар (видео)

Porsche 718 Cayman GT4 RS предложат в дорожной и трековой версиях. Это самая быстрая модификация купе.

Линейку Porsche 718 Cayman пополнила заряженная модификация GT4 RS. Презентовали ее на автошоу в Лос-Анджелесе, а продажи стартуют с лета по цене от 141 700 долларов за дорожную версию и от $229 тыс. – за трековый вариант Clubsport. Об этом сообщает официальный сайт Porsche.

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[ + – ] Купе узнается по обвесу и антикрылу Фото: Porsche

Главная особенность Porsche 718 Cayman GT4 RS – высокооборотистая 4,0-литровая атмосферная шестерка. Этот мотор позаимствовали у Porsche 911 GT3, и он развивает 500 л. с. И обладает крутящим моментом в 449 Нм.

[ + – ] Трековая версия Clubsport стоит 229 тыс. долларов Фото: Porsche

С 7-ступенчатым роботом PDK разгон до100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 315 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый Porsche Cayman в истории.

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К тому же, автомобилю перенастроили подвеску с адаптивными амортизаторами и уменьшили клиренс на 30 мм. На легендарном автодроме Нюрбургринг спорткар Porsche показал очень неплохое время круга – 7:04.51.

[ + – ] Porsche 718 Cayman GT4 RS разгоняется до 315 км/ч Фото: Porsche

Узнать новый Porsche 718 Cayman GT4 RS можно по обвесу, увеличенным воздухозаборникам и антикрылу. Передние крылья и дверь багажника теперь карбоновые, что позволило снизить массу до 1464 кг.

[ + – ] В отделке салона появились карбон и алькантара Фото: Porsche

За доплату предложен пакет Weissach, включающий карбоновую крышку переднего багажника, титановый выхлоп и магниевые 20-дюймовые диски. В варианте Clubsport антикрыло гораздо больше, а все кузовные панели карбоновые по умолчанию.

[ + – ] Porsche 718 Cayman GT4 RS - самая экстремальная версия купе

Карбон наряду с алькантарой появился и в салоне Porsche 718 Cayman GT4 RS. А вот в версии Clubsport от внутренней отделки отказались, но установили каркас безопасности.

Ранее Фокус рассказывал о самой дальнобойной версии Porsche Taycan. Электрокар также показали на автосалоне в Лос-Анджелесе.