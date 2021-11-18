Спецномера против камер автофиксации: почему штрафуют скорые помощи – разъяснение Нацполиции

Штрафы автомобилям скорой помощи отменяются полицией. Исправить ситуацию поможет введение специальных номерных знаков для медицинских авто.

В последнее время появилась информация о том, что кареты скорой помощи штрафуют за превышение скорости. Нарушение фиксируется автоматически камерами. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Facebook объяснил ситуацию.

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По его словам, подобные случаи действительно имеют место. Нацполиция уже отменила 49 постановлений о нарушении ПДД на основе данных камер автофиксации. Из них 29 – по заявлениям от учреждений скорой медицинской помощи.

[ + – ] Камеры автофиксации не различают авто скорой помощи Фото: Патрульная полиция

Алексей Белошицкий подчеркнул, что система фотофиксации полностью автоматическая, то есть фиксирует превышение скорости всеми транспортными средствами. Исключения составляют разве что авто со специализированными номерными знаками.

Также он указывает, что согласно пункту 3.1 ПДД Украины автомобили скорой помощи при выполнении неотложного служебного задания имеют право нарушать требования разделов 8, 10-18, 26, 27 и пункта 28.1 ПДД только при условии включенного проблескового мачка.

[ + – ] Патрульная полиция инициировала выдачу спецномеров для скорой помощи Фото: Патрульная полиция

В большинстве случаев если авто скорой помощи с включенным проблесковым маячком превышает скорость, то протокол о нарушении не составляется. Однако порой на фото этого не видно либо инспектор не смог определить это визуально. Тогда руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано авто скорой помощи, имеет право обратиться с заявлением об отмене штрафа.

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Решить ситуацию поможет введение специальных номерных знаков для медицинского транспорта. Патрульная полиция уже инициировала соответствующие изменения в приказ МВД №166 (от 02.03.2021 г.).

Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют вернуть штрафные баллы за нарушения ПДД. Их отменили в 2020 году.