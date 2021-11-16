В Украине планируют вернуть штрафные баллы за нарушения ПДД: за что их могут начислять

Штрафные баллы в Украине отменили в 2020 году. Теперь в Нацполиции собираются вернуться к этой практике.

В Национальной полиции предлагают вернуться к начислению штрафных баллов за нарушения ПДД. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

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"О вопросе введения штрафных баллов — то есть той положительной практики, которую уже имеют зарубежные страны и которая доказывает свою эффективность или уже доказала, мы должны ввести у нас. И сейчас мы разрабатываем законопроект, который будет предложен именно законодательному органу государства для рассмотрения и принятия, чтобы мы могли усилить не только контроль, но и профилактику совершения правонарушений", — подчеркнул Алексей Белошицкий.

[ + – ] Баллы позволяли избежать оплаты штрафа Фото: Патрульная полиция

Напомним, штрафные баллы в Украине отменили в 2020 году – практически одновременно с внедрением системы камер автофиксации. Действовали они с 2015 года: ежегодно автомобилисты получали по 150 баллов, а за нарушение ПДД списывали 50 баллов. То есть, можно было три раза в год нарушить и не платить штраф.

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Штрафными баллами можно было "рассчитаться" за такие нарушения ПДД:

проезд на запрещенный сигнал светофора;

нарушение требований дорожных знаков и разметки;

превышение скорости на 20 км/ч и более (но меньше чем на 50 км/ч);

нарушение правил перевозки грузов и буксировки;

нарушение правил остановки и стоянки;

нарушение правил проезда пешеходных переходов, перекрестков и остановок;

проезд по тротуару или пешеходной дорожке;

нарушение правил движения на автомагистрали;

нарушение правил обгона и встречного разъезда;

нарушение правил дистанции;

нарушение правил использования фар.

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