В Украине планируют вернуть штрафные баллы за нарушения ПДД: за что их могут начислять
Штрафные баллы в Украине отменили в 2020 году. Теперь в Нацполиции собираются вернуться к этой практике.
В Национальной полиции предлагают вернуться к начислению штрафных баллов за нарушения ПДД. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на пресс-конференции, сообщает Укринформ.
"О вопросе введения штрафных баллов — то есть той положительной практики, которую уже имеют зарубежные страны и которая доказывает свою эффективность или уже доказала, мы должны ввести у нас. И сейчас мы разрабатываем законопроект, который будет предложен именно законодательному органу государства для рассмотрения и принятия, чтобы мы могли усилить не только контроль, но и профилактику совершения правонарушений", — подчеркнул Алексей Белошицкий.
Напомним, штрафные баллы в Украине отменили в 2020 году – практически одновременно с внедрением системы камер автофиксации. Действовали они с 2015 года: ежегодно автомобилисты получали по 150 баллов, а за нарушение ПДД списывали 50 баллов. То есть, можно было три раза в год нарушить и не платить штраф.Важно
Штрафными баллами можно было "рассчитаться" за такие нарушения ПДД:
- проезд на запрещенный сигнал светофора;
- нарушение требований дорожных знаков и разметки;
- превышение скорости на 20 км/ч и более (но меньше чем на 50 км/ч);
- нарушение правил перевозки грузов и буксировки;
- нарушение правил остановки и стоянки;
- нарушение правил проезда пешеходных переходов, перекрестков и остановок;
- проезд по тротуару или пешеходной дорожке;
- нарушение правил движения на автомагистрали;
- нарушение правил обгона и встречного разъезда;
- нарушение правил дистанции;
- нарушение правил использования фар.
Ранее Фокус рассказывал, что техосмотр в Украине будет проводиться прямо на дорогах. Для этого уже закупили специальное оборудование.