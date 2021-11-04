В Украине впервые изъяли автомобиль у злостного нарушителя ПДД
Эвакуатор забрал авто, владелец которого не оплатил штрафов более, чем на 80 тыс. гривен. Его уличили в пьяном вождении.
В Украине впервые забрали автомобиль из-за неуплаты владельцем штрафов за нарушение ПДД. Владелец задолжал государству свыше 80 тыс. гривен. Об этом написал в Facebook заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.
Забрали авто в Харькове – Mercedes-Benz E-Class 2018 года погрузили на эвакуатор и отправили на площадку госпредприятия "СЕТАМ", а владельцу вручили документ об изъятии. Автомобиль принадлежит 32-летнему гражданину Нигерии.
Оказалось, что нарушитель-должник отметился не только превышением скорости – ему выписаны еще и два штрафа за управление авто в нетрезвом виде на сумму 80 тыс. гривен.Важно
Напомним, что ранее Государственная исполнительная служба выступила с инициативой забирать автомобили у злостных нарушителей скоростного режима в населенных пунктах, которые не платят штрафы.
Толчком к столь радикальным мерам стали несколько резонансных ДТП в Харькове. Именно в этом городе и решили начать изымать авто. Всего по Украине насчитали около 150 нарушителей-должников.
Ранее Фокус рассказывал, что за превышение скорости предложили лишать прав. Депутаты уже подготовили соответствующий законопроект.