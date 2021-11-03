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В Украине заработали новые камеры автоматической фотофиксации (адреса)
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В общей сложности в Украине уже 236 комплексов автофиксации. Их адреса – в открытом доступе.
На украинских дорогах появились новые комплексы автоматической фотовидеофиксации. Сегодня, 3 ноября, подключили еще 18 камер контроля скорости. Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
Камеры автофиксации заработали в городах Одесса, Херсон и Хмельницкий, а также на трассах в Запорожской области. В общей сложности в Украине работают уже 236 комплексов фотофиксации. Как и прежде, в МВД публикуют их адреса.
Одесса (9 приборов контроля "Каскад")
- Южная дорога, 2
- Южная дорога, 39
- ул. Семена Палия, 80
- Николаевская дорога, 205
- просп. Небесной Сотни, 4
- Николаевская дорога, 287
- просп. Шевченко, 4-А
- просп. Добровольского, 123-А
- ул. Семена Палия, 25-А
Херсон (4 прибора контроля "Каскад")
- ул. Нефтяников, 4
- ул. Нефтяников, 13
- ул. Перекопская, 163
- Бериславское шоссе, 46
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Хмельницкий (3 прибора контроля "Каскад")
- Винницкое шоссе, 8/1
- ул. Каменецкая, 132
- просп. Мира, 65
Запорожская область (2 прибора контроля "Каскад")
- на 526 км+613 автодороги Н-08
- на 2 км+372 автодороги Н-15
Ранее Фокус сообщал, что у особо злостных нарушителей скоростного режима планируют забирать автомобили. Об этом сообщили в Государственной исполнительной службе.