В Украине заработали новые камеры автоматической фотофиксации (адреса)

В общей сложности в Украине уже 236 комплексов автофиксации. Их адреса – в открытом доступе.

На украинских дорогах появились новые комплексы автоматической фотовидеофиксации. Сегодня, 3 ноября, подключили еще 18 камер контроля скорости. Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

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Камеры автофиксации заработали в городах Одесса, Херсон и Хмельницкий, а также на трассах в Запорожской области. В общей сложности в Украине работают уже 236 комплексов фотофиксации. Как и прежде, в МВД публикуют их адреса.

Одесса (9 приборов контроля "Каскад")

Южная дорога, 2

Южная дорога, 39

ул. Семена Палия, 80

Николаевская дорога, 205

просп. Небесной Сотни, 4

Николаевская дорога, 287

просп. Шевченко, 4-А

просп. Добровольского, 123-А

ул. Семена Палия, 25-А

[ + – ] Новые комплексы фотовидеофиксации появились в Одессе, Херсоне, Хмельницком и Запорожской области Фото: Патрульная полиция

Херсон (4 прибора контроля "Каскад")

ул. Нефтяников, 4

ул. Нефтяников, 13

ул. Перекопская, 163

Бериславское шоссе, 46

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Хмельницкий (3 прибора контроля "Каскад")

Винницкое шоссе, 8/1

ул. Каменецкая, 132

просп. Мира, 65

Запорожская область (2 прибора контроля "Каскад")

на 526 км+613 автодороги Н-08

на 2 км+372 автодороги Н-15

Ранее Фокус сообщал, что у особо злостных нарушителей скоростного режима планируют забирать автомобили. Об этом сообщили в Государственной исполнительной службе.