UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

В Украине заработали новые камеры автоматической фотофиксации (адреса)

1497
Фотофиксация нарушений ПДД, камеры автофиксации, камеры фотофиксации, камеры автофиксации в Украине
Фото: LIGA.net | В Украине работают уже 236 камер автофиксации

В общей сложности в Украине уже 236 комплексов автофиксации. Их адреса – в открытом доступе.

На украинских дорогах появились новые комплексы автоматической фотовидеофиксации. Сегодня, 3 ноября, подключили еще 18 камер контроля скорости. Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Камеры автофиксации заработали в городах Одесса, Херсон и Хмельницкий, а также на трассах в Запорожской области. В общей сложности в Украине работают уже 236 комплексов фотофиксации. Как и прежде, в МВД публикуют их адреса.

Одесса (9 приборов контроля "Каскад")

  • Южная дорога, 2
  • Южная дорога, 39
  • ул. Семена Палия, 80
  • Николаевская дорога, 205
  • просп. Небесной Сотни, 4
  • Николаевская дорога, 287
  • просп. Шевченко, 4-А
  • просп. Добровольского, 123-А
  • ул. Семена Палия, 25-А
Фотофиксация нарушений ПДД, камеры автофиксации, камеры фотофиксации, камеры автофиксации в Украине
Новые комплексы фотовидеофиксации появились в Одессе, Херсоне, Хмельницком и Запорожской области
Фото: Патрульная полиция

Херсон (4 прибора контроля "Каскад")

  • ул. Нефтяников, 4
  • ул. Нефтяников, 13
  • ул. Перекопская, 163
  • Бериславское шоссе, 46
Важно
В Украине могут начать забирать права за превышение скорости
В Украине могут начать забирать права за превышение скорости

Хмельницкий (3 прибора контроля "Каскад")

  • Винницкое шоссе, 8/1
  • ул. Каменецкая, 132
  • просп. Мира, 65

Запорожская область (2 прибора контроля "Каскад")

  • на 526 км+613 автодороги Н-08
  • на 2 км+372 автодороги Н-15

Ранее Фокус сообщал, что у особо злостных нарушителей скоростного режима планируют забирать автомобили. Об этом сообщили в Государственной исполнительной службе.