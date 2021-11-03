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В Україні запрацювали нові камери автоматичної фотофіксації (адреси)
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Загалом в Україні вже 236 комплексів автофіксації. Їхні адреси — у відкритому доступі.
На українських дорогах з'явились нові комплекси автоматичної фотовідеофіксації. Сьогодні, 3 листопада, підключили ще 18 камер контролю швидкості. Про це повідомив у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Камери автофіксації запрацювали у містах Одеса, Херсон і Хмельницький, а також на трасах у Запорізькій області. Загалом в Україні працює вже 236 комплексів фотофіксації. Як і раніше, в МВС публікують їхні адреси.
Одеса (9 приладів контролю "Каскад"):
- Південна дорога, 2;
- Південна дорога, 39;
- вул. Семена Палія, 80;
- Миколаївська дорога, 205;
- просп. Небесної Сотні, 4;
- Миколаївська дорога, 287;
- просп. Шевченка, 4-А;
- просп. Добровольського, 123-А;
- вул. Семена Палія, 25-А
Херсон (4 прилади контролю "Каскад"):
- вул. Нафтовиків, 4;
- вул. Нафтовиків, 13;
- вул. Перекопська, 163;
- Бериславське шосе, 46.
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Хмельницький (3 прилади контролю "Каскад"):
- Вінницьке шосе, 8/1;
- вул. Кам'янецька, 132;
- просп. Миру, 65.
Запорізька область (2 прилади контролю "Каскад"):
- на 526 км+613 автодороги Н-08;
- на 2 км+372 автодороги Н-15.
Раніше Фокус повідомляв, що в особливо злісних порушників швидкісного режиму планують забирати автомобілі. Про це повідомили у Державній виконавчій службі.