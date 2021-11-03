В Україні запрацювали нові камери автоматичної фотофіксації (адреси)

Загалом в Україні вже 236 комплексів автофіксації. Їхні адреси — у відкритому доступі.

На українських дорогах з'явились нові комплекси автоматичної фотовідеофіксації. Сьогодні, 3 листопада, підключили ще 18 камер контролю швидкості. Про це повідомив у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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Камери автофіксації запрацювали у містах Одеса, Херсон і Хмельницький, а також на трасах у Запорізькій області. Загалом в Україні працює вже 236 комплексів фотофіксації. Як і раніше, в МВС публікують їхні адреси.

Одеса (9 приладів контролю "Каскад"):

Південна дорога, 2;

Південна дорога, 39;

вул. Семена Палія, 80;

Миколаївська дорога, 205;

просп. Небесної Сотні, 4;

Миколаївська дорога, 287;

просп. Шевченка, 4-А;

просп. Добровольського, 123-А;

вул. Семена Палія, 25-А

[ + – ] Нові комплекси фотовідеофіксації з'явилися в Одесі, Херсоні, Хмельницькому та Запорізькій області Фото: Патрульна поліція

Херсон (4 прилади контролю "Каскад"):

вул. Нафтовиків, 4;

вул. Нафтовиків, 13;

вул. Перекопська, 163;

Бериславське шосе, 46.

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Хмельницький (3 прилади контролю "Каскад"):

Вінницьке шосе, 8/1;

вул. Кам'янецька, 132;

просп. Миру, 65.

Запорізька область (2 прилади контролю "Каскад"):

на 526 км+613 автодороги Н-08;

на 2 км+372 автодороги Н-15.

Раніше Фокус повідомляв, що в особливо злісних порушників швидкісного режиму планують забирати автомобілі. Про це повідомили у Державній виконавчій службі.