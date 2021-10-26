В Україні можуть почати забирати права за перевищення швидкості

Народні депутати виступили з ініціативою посилення відповідальності для любителів швидкої їзди у населених пунктах.

Відповідальність за перевищення швидкості в Україні можуть серйозно посилити, причому деяким лихачам загрожує навіть позбавлення прав. Відповідний законопроект №6214 підготувала група депутатів із кількох фракцій.

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Проект закону посилює відповідальність за порушення швидкісного режиму саме у населених пунктах. Нагадаємо, що зараз у Кодексі України про адміністративні порушення передбачене покарання за перевищення швидкості на 20 або 50 км/год, незалежно від того, де зафіксоване порушення – у населеному пункті чи поза ним.

[ + – ] Законопроект посилює відповідальність за перевищення швидкості у населених пунктах Фото: stock.adobe.com

Можливі покарання за перевищення швидкості в Україні:

Перевищення дозволеної швидкості у населеному пункті більше ніж на 30 км/год – штраф 1700 гривень (1000 неоподатковуваних мінімумів);

(1000 неоподатковуваних мінімумів); Перевищення дозволеної швидкості у населеному пункті більше ніж на 50 км/год – позбавлення права керувати транспортним засобом терміном від 3 до 6 місяців ;

; Перевищення дозволеної швидкості у населеному пункті більше ніж на 70 км/год – позбавлення права керувати транспортним засобом терміном від 6 місяців до 1 року.

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Нагадаємо, що станом на 2021 рік штраф за перевищення швидкості на 20 км/год становить 340 гривень, а на 50 км/год – 1700 гривень.

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