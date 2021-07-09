Водіїв електросамокатів зможуть штрафувати за порушення правил дорожнього руху: законопроект уже в Раді

Зміни також торкнуться водіїв сігвеїв, гіроскутерів і сегвілів. Їм доведеться дотримуватися правил дорожнього руху й оплачувати штрафи, якщо нововведення набудуть чинності.

9 липня Верховна Рада направила депутатам для ознайомлення два нові законопроекти з правилами використання електротранспорту і штрафи за їх порушення. Документи опубліковані на офіційному сайті парламенту.

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Позафракційний народний депутат Андрій Деркач пропонує доповнити закон "Про дорожній рух" та визнати його учасниками людей на самобалансувальних транспортних електрозасобах, таких як електросамокати, гіроскутери, сігвеї, сегвіли. Якщо законопроекти ухвалять, водії такого транспорту будуть зобовʼязані дотримуватися правил дорожнього руху, а поліцейські зможуть виписувати штрафи за порушення на дорозі.

Проект №5731 містить нову статтю 19-2, згідно з якою право управляти електротранспортом отримають особи, які досягли 16-річного віку. Їм дозволять пересуватися по велосипедних доріжках, по узбіччю або по краю проїжджої частини.

У законопроекті прописані обовʼязки водіїв електротранспорту:

їздити в застебнутому мотошоломі;

не перевозити пасажирів;

використовувати справні і правильно обладнані транспортні засоби;

не відволікатися під час руху;

не перевозити вантажі, що заважають керуванню.

З метою безпеки, власники зобовʼязані обладнати самокати або інший електротранспорт світловідбивними пристроями і зовнішніми світловими приладами, які необхідно вмикати з настанням темряви.

Законопроект№5732 вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, які прирівнюють водіїв згаданих транспортних засобів до велосипедистів і водіїв гужового транспорту в частині адміністративної відповідальності. Для них діють такі штрафи:

Порушення правил дорожнього руху — 340 гривень;

Порушення ПДР у стані спʼяніння — 680 гривень;

Створення аварійної ситуації — 850 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Раніше в Запоріжжі задовольнили позов пенсіонерки, яка зламала стегно через наїзд електросамоката на тротуарі. Поки такий транспорт не вважається учасниками дорожнього руху, проте водія вже визнали винною в порушенні правил на транспорті і засудили до одного року позбавлення волі умовно.

Суд Шевченківського району визнав самокат транспортним засобом як пристрій, призначений для перевезення людей або вантажу — таке визначення прописано в пункті 1.10 ПДР. Пункт 11.13, в свою чергу, забороняє рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках.