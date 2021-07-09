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Визнати електросамокат транспортним засобом: рішення суду і новий законопроект

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Визнати електросамокат транспортним засобом

У Запоріжжі задовольнили цивільний позов пенсіонерки, яка постраждала в результаті наїзду електросамоката, а до Верховної Ради внесено законопроект з поправками до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Електросамокати та їхні водії досі залишаються, фактично, поза правовим полем, оскільки в Правилах дорожнього руху для них немає чіткого визначення, а значить, вони не є учасниками дорожнього руху і в разі ДТП не можуть притягуватися до адміністративної відповідальності. Проте деякі українські суди своїми рішеннями все ж створюють прецеденти, які рано чи пізно приведуть до врегулювання цієї правової колізії.

Сьогодні в Україні електросамокати пересуваються як по проїжджій частині, так і по тротуарах
Сьогодні в Україні електросамокати пересуваються як по проїжджій частині, так і по тротуарах

Так, у Шевченківському районному суді міста Запоріжжя був задоволений цивільний позов літньої жінки, яка була травмована в результаті наїзду електросамоката.

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Згідно із записом у Єдиному державному реєстрі судових рішення, при розгляді справи № 336/7734/20 суд виніс обвинувальний вирок: водія самоката визнали винною в порушенні правил на транспорті (стаття 291 КК України).

Як випливає з матеріалу справи, у червні 2020 року жінка керувала електросамокатом, рухаючись по тротуару, скоїла наїзд на пішохода — жінку літнього віку, яка в результаті отримала травми середньої тяжкості (перелом шийки стегна).

Кількість аварій за участю електросамокатів зростає
Кількість аварій за участю електросамокатів зростає

Суд визнав електросамокат транспортним засобом як пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. Визначення міститься в пункті 1.10 Правил дорожнього руху. А пунктом 11.13 Правил дорожнього руху заборонено рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках.

Винуватиці зіткнення призначили покарання у вигляді одного року позбавлення волі умовно. Крім цього, суд частково задовольнив цивільний позов, стягнув з обвинуваченої:

  • Матеріальний збиток — 102 тисячі 159 грн
  • Моральну шкоду — 23 тисячі грн
  • Витрати на юридичну допомогу — 2350 грн

Закликати до відповідальності водіїв електросамокатів

Крім того, 5 липня 2021 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект № 5732 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення Правил дорожнього руху особами, які керують самобалансувальними транспортними засобами, обладнаними електродвигунами (електросамокат, сігвей, сегвей, гіроскутер)" .

Законопроектом пропонується внести зміни до частини другої статті 127 "Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин". Після слів "та особами, які керують велосипедами" додати слова "самобалансувальними транспортними засобами, обладнаними електродвигунами (електросамокат, сігвей, сегвей, гіроскутер)".

Раніше Фокус розповідав, що на думку глава Ради Києва з урбаністики Віталія Селика, електросамокати не їздитимуть дорогами, навіть якщо ухвалити закон про це. Експерт упевнений, що навіть якщо в законі залишать норму, яка дозволяє користувачам персонального електротранспорту пересуватися автомобільними дорогами, то навряд чи ця вимога буде дотримуватися.