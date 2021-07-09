Визнати електросамокат транспортним засобом: рішення суду і новий законопроект

У Запоріжжі задовольнили цивільний позов пенсіонерки, яка постраждала в результаті наїзду електросамоката, а до Верховної Ради внесено законопроект з поправками до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Електросамокати та їхні водії досі залишаються, фактично, поза правовим полем, оскільки в Правилах дорожнього руху для них немає чіткого визначення, а значить, вони не є учасниками дорожнього руху і в разі ДТП не можуть притягуватися до адміністративної відповідальності. Проте деякі українські суди своїми рішеннями все ж створюють прецеденти, які рано чи пізно приведуть до врегулювання цієї правової колізії.

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[ + – ] Сьогодні в Україні електросамокати пересуваються як по проїжджій частині, так і по тротуарах

Так, у Шевченківському районному суді міста Запоріжжя був задоволений цивільний позов літньої жінки, яка була травмована в результаті наїзду електросамоката.

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Згідно із записом у Єдиному державному реєстрі судових рішення, при розгляді справи № 336/7734/20 суд виніс обвинувальний вирок: водія самоката визнали винною в порушенні правил на транспорті (стаття 291 КК України).

Як випливає з матеріалу справи, у червні 2020 року жінка керувала електросамокатом, рухаючись по тротуару, скоїла наїзд на пішохода — жінку літнього віку, яка в результаті отримала травми середньої тяжкості (перелом шийки стегна).

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Суд визнав електросамокат транспортним засобом як пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. Визначення міститься в пункті 1.10 Правил дорожнього руху. А пунктом 11.13 Правил дорожнього руху заборонено рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках.

Винуватиці зіткнення призначили покарання у вигляді одного року позбавлення волі умовно. Крім цього, суд частково задовольнив цивільний позов, стягнув з обвинуваченої:

Матеріальний збиток — 102 тисячі 159 грн

Моральну шкоду — 23 тисячі грн

Витрати на юридичну допомогу — 2350 грн

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Крім того, 5 липня 2021 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект № 5732 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення Правил дорожнього руху особами, які керують самобалансувальними транспортними засобами, обладнаними електродвигунами (електросамокат, сігвей, сегвей, гіроскутер)" .

Законопроектом пропонується внести зміни до частини другої статті 127 "Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин". Після слів "та особами, які керують велосипедами" додати слова "самобалансувальними транспортними засобами, обладнаними електродвигунами (електросамокат, сігвей, сегвей, гіроскутер)".

Раніше Фокус розповідав, що на думку глава Ради Києва з урбаністики Віталія Селика, електросамокати не їздитимуть дорогами, навіть якщо ухвалити закон про це. Експерт упевнений, що навіть якщо в законі залишать норму, яка дозволяє користувачам персонального електротранспорту пересуватися автомобільними дорогами, то навряд чи ця вимога буде дотримуватися.