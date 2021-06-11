Електросамокати не їздитимуть на дорогах, навіть якщо ухвалити закон про це, — експерт

Кількість легкого персонального транспорту, яка різко зросла, має мотивувати місцеву владу будувати велодоріжки і спеціальні переїзди.

За період пандемії українці масово пересіли на легкий персональний транспорт (електросамокати, моноколеса, гіроскутери). Однак це не подобається пішоходам, які перестали відчувати себе в безпеці на тротуарах. Ще у вересні 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який повинен врегулювати питання пересування електросамокатів. До другого читання документ поки не дійшов: не можуть домовитися, де ж все-таки повинен їздити мініелектротранспорт. Про це пише Фокус у статті "самокатний бум".

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Як вважає глава Ради Києва з урбаністики Віталій Селик, навіть якщо в законі залишать норму, яка дозволяє користувачам персонального електротранспорту пересуватися автомобільними дорогами, то навряд чи цієї вимоги дотримуватимуться. "Немає сенсу впроваджувати заборону, яку ніхто не буде контролювати", — підкреслює київський урбаніст.

Виходом із ситуації може стати розвиток мережі велодоріжок, яких сьогодні недостатньо для нормального руху в місті. Селик сподівається, що популярність електросамокатів мотивує місцеву владу створити розгорнуту інфраструктуру. У цьому випадку вони не заважатимуть пішоходам на тротуарах, але й не будуть наражатися на небезпеку на дорогах.

Нагадаємо, Фокус також писав, чому люди на самокатах і моноколесах стали проблемою на дорогах.

Періодично самокати наїжджають на пішоходів або стикаються один з одним. Кілька таких справ вже розглядалося в українських судах, однак через відсутність законодавства судді не знають, як класифікувати такий транспорт.