Незвичайна велодоріжка із сонячними панелями дає електрику для 200 будинків

Інженери хочуть до 2050 року збільшити видобуток сонячної енергії в чотири рази.

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У Південній Кореї з'явився унікальний проєкт інфраструктури, який поєднує екологічність, безпеку та спорт, пише Interesting Engineering. Це сонячна велодоріжка, яка простяглася на 32 км між містами Деджон і Седжон.

Велодоріжка розташована посередині 8-смугового шосе та захищена від навколишнього транспортного потоку бар'єрами. Але найголовніше — над велодоріжкою встановлені сонячні панелі, які не лише створюють тінь для велосипедистів, а й виробляють електрику для освітлення дороги й довколишніх будинків.

Сонячна велодоріжка була побудована Міністерством землі, інфраструктури та транспорту Південної Кореї і стала частиною плану уряду щодо розвитку зеленої енергії та підвищення якості життя громадян. Проєкт коштував $3,7 млн, а сонячні панелі на даху велодоріжки мають загальну потужність 3 мегавати й здатні виробляти близько 1 мільйона кіловат-годин електроенергії на рік. Це достатньо для забезпечення енергією близько 200 будинків чи 600 ламп вуличного освітлення.

Велосипедисти, які хочуть проїхати сонячною велодоріжкою, повинні зареєструватися на спеціальному сайті або через мобільний додаток. Вони отримують QR-код, який сканується на одному з шести контрольних пунктів на дорозі. Так організатори відстежують кількість користувачів і запобігають перевантаженню дороги. Велосипедисти також можуть орендувати або придбати електровелосипеди на одній зі станцій.

Але деякі критики вважають, що проєкт неефективний із точки зору витрат і вигоди, а також велосипедисти змушені дихати вихлопами машин, що проїжджають повз. Однак інженери запевняють, що до 2050 року збільшать кількість енергії, що отримується від сонячної велодоріжки в 4 рази, а стрімка електрифікація транспорту позбавить велосипедистів необхідності вдихати вихлопи дизелю та бензину.

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