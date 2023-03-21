Створено перший у світі військовий підводний човен "на батарейках": у чому його переваги

Це найтихіша субмарина у світі вартістю $5,4 млрд, здатна нести 30 торпед та ракет.

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Міністерство оборони Японії отримало від підрядника, компанії Kawasaki Heavy Industries, підводний човен класу Taigei оснащений літій-іонними батареями, пише Nikkei Asia. Ця перша військова субмарина у світі, яка використовуватиме енергію батарей як живлення для двигуна.

Насправді, субмарина Hakugei ("Білий Кит") не є електропідводним човном, а належить до класу гібридів. Вона має дизель-електричний двигун та оснащена літій-іонними батареями, що дозволяють їй довше перебувати під водою. Субмарина має довжину 84 м, водотоннажність 3000 т і може розвивати швидкість до 20 вузлів (37 км/год). Вона також здатна нести до 30 торпед чи ракет.

Найголовніші переваги, які дає гібридний дизель-електричний двигун, полягають у тому, що підводний човен стає практично безшумним і залишає мінімальний тепловий слід, що ускладнює його відстеження противником. Крім того, субмарина завдяки можливості отримувати моментальний енергетичний імпульс для двигуна здатна на швидке прискорення, як електромобіль, що так само сприяє хорошій маневреності і ухиленню при атаках ворога.

Підводні човни класу Taigei є частиною програми модернізації японського флоту, яка спрямована на посилення обороноздатності країни в умовах зростання тиску з боку Китаю та Північної Кореї. Японія планує побудувати ще один підводний човен цього класу до 2024 року і лише 12 підводних човнів до 2031 року. Будівництво підводних човнів класу Taigei коштує близько $5,4 млрд. за одну одиницю. Це один із найдорожчих проектів у галузі оборонної промисловості Японії.

Раніше Фокус писав, що Китай вигадав спосіб шпигунства у воді за підводними човнами США: у чому полягає хитрість.