Не лише кулі: у КНР придумали спосіб шпигунства у воді за підводними човнами США

Дослідницькі буї Китаю в канадській Арктиці мають подвійне призначення та можуть відслідковувати ядерні підводні човни ВМС США, кажуть експерти.

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Воєнні Канади знайшли та вилучили шпигунські буї, які, ймовірно, належать Китаю. Ці буї можуть бути частиною китайської програми зі стеження за американськими підводними човнами з ядерною зброєю, пише Popular Mechanics.

Китайські буї були оснащені гідрофонами – пристроями для запису звуків під водою. За допомогою цих буїв китайці могли відслідковувати переміщення американських підводних човнів, хоча зазвичай влада КНР усі свої шпигунські апарати називає "дослідними" і стверджує, що використовують їх суто в наукових цілях. Наприклад, можуть сказати, що виявлені буї використовувалися для вивчення стану крижаних покровів.

Нагадаємо, зовсім недавно підозрілий шпигунський аеростат пролетів над США та Канадою, перш ніж був збитий американськими ВПС. Китай довго відмовлявся, але в результаті назвав цю повітряну кулю — дослідницькою, яка "вивчала погодні явища". Однак, аеростат чомусь пролітав суто над американськими воєнними базами з шахтами ядерних ракет.

Китайський шпигунський буй Фото: Соцмережі

Канадський експерт з безпеки Вінсент Рігбі вважає, що виявлення шпигунських буїв та аеростату свідчить про те, що Китай активно стежить за діями США та Канади в Арктиці та інших регіонах. Він закликає до посилення кооперації між союзниками НАТО для протидії китайському впливу. Рігбі зазначає, що Китай порушує міжнародне право та суверенітет інших країн своєю присутністю в Арктиці.

Китай давно цікавиться Арктикою не лише через її стратегічне значення, а й через її природні ресурси та транспортні можливості. Китай називає себе "близькою до Арктики" державою і прагне брати участь у освоєнні регіону. Однак його дії викликають побоювання в інших арктичних держав, таких як Канада, США, країни Північної Європи і турбують Росію.

До речі, СРСР свого часу теж намагався стежити за американськими ядерними підводними човнами. В 1983 загін бойскаутів виявив буй радянського виробництва в протоці Хуан-де-Фука в штаті Вашингтон. Буй мав записувати звуки ракетних підводних човнів класу "Огайо", коли вони проходили через протоку зі своєї бази в Кітсапі.

А всього через кілька днів рибальський траулер біля берегів Провіденсу, штат Род-Айленд, затягнув аналогічний буй, який мав маркування, яке можна порівняти з маркуванням зі штату Вашингтон. Радянський буй знайшли недалеко від Гротона, штат Коннектикут, де йшло будівництво нових атомних підводних човнів.

Раніше Фокус писав, що шпигунський зонд Китаю став загрозою для любителів повітряних куль: вони бояться винищувачів.