Шпигунський зонд Китаю став загрозою для любителів повітряних куль: вони бояться винищувачів

Виявляється, безліч аматорських повітряних куль літає прямо над нами, а ми про це навіть не підозрюємо.

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Шпигунська повітряна куля, яка літала над територією США і була збита ВПС, викликала фурор у співтоваристві пікобалоністів – так називаються люди, які запускають невеликі повітряні кулі на величезну висоту, повідомляє Vice. Самі вони не літають на них, звичайно, але встановлюють різні датчики, щоб простежити, куди з волі випадку чи капризів природи долетить їхня куля.

У США відразу після інциденту в експертному середовищі пікобалоністів з'явилися прохання до колег у жодному разі не запускати свої витвори, щоб не нервувати воєнних і не провокувати істерику у ЗМІ. Ден Боуен, один із таких фанатів повітряних куль, повідомив про те, що окрім китайського об'єкта ВПС збили ще кілька, які цілком могли бути аматорськими повітряними кулями і не несли жодної загрози. "Схоже, починається черговий виток холодної війни і пікобалоністи повинні бути обережними", — каже Ден.

Хто такі пікобалоністи

Це ентузіасти, захопленням яких є запуск невеликих повітряних куль, на кшталт китайської, які піднімаються на величезну висоту і мандрують по всьому світу. Кулі нікому заважають, так як дрейфують на висоті понад 15 кілометрів, що набагато вище за маршрути пасажирських літаків. Згодом куля втрачає запас гелію і тихо падає на землю далеко від свого творця.

Типовий пікобалон Фото: Picoballoons.net

Він не завдає ніякої шкоди, адже важить досить мало, як і встановлене на ньому обладнання. Конструкція куль досить проста і подібні літальні апарати легко зробити буквально "на коліні", тому по всьому світу існують спільноти любителів запускати подібні кулі.

Пікобалони оснащують різними маленькими датчиками для відстеження польотів Фото: Picoballoons.net

Головна мета таких людей – встановити невеликі датчики (радіо-маячки, сонячні елементи, датчики погоди та трекери, які важать як звичайна батарейка) та простежити, куди доля занесе їхнє творіння. Подібна куля може літати більше року по всьому світу та ентузіастам просто цікаво спостерігати за їх переміщенням. Пікобаллони часто використовують студенти, для своїх досліджень та наукових праць.

Пікобалонізм набирає популярності

Інцидент з китайською шпигунською повітряною кулею підігрів суспільний інтерес до пікобалонізму. І хоча запуск повітряних куль у небо має найбагатшу історію з часів братів Монгольф'є, які у Франції запустили першу у світі повітряну кулю в 1783 році, сучасний соціум мало знайомий із цією темою. Повітряні кулі для людей є чимось застарілим та неактуальним у порівнянні з космічними кораблями, дронами та іншими технічними новинками.

Любителі відстежують, як їхній пікобалон подорожує по всьому світу Фото: Picoballoons.net

Однак сьогодні співтовариство пікобалоністів значно зросло, каже Ден Боуен. Компанія тих, хто цікавиться повітряними кулями, активно поповгюється новими членами, людям стала цікава ця тема.

Загроза для хобі пікобалоністів

Так, скандал з китайською повітряною кулею підігрів інтерес до їхнього запуску в усьому світі, але пікобалоністи визначають збільшені загрози для їхнього хобі з боку уряду США. Вони вважають, що держава може внести законодавчі ініціативи, які завадять їхньому захопленню. Наприклад, Президент Джо Байден вже виступив за оновлення правил для запуску та обслуговування БПЛА у небі США.

Пікобалоністи побоюються, що їх зобов'яжуть оснащувати свої легкі кулі більш важкими трекерами і датчиками, що не дозволить пікобалонам підніматися на велику висоту, а отже, буде потрібно отримувати спеціальний дозвіл на польоти від Федерального управління цивільної авіації (FAA).

Над нами постійно літають пікобалони, а ми й не підозрюємо Фото: Picoballoons.net

Ден Боуен пропонує просто попереджати FAA про деталі своїх польотів перед запуском і включати у свої повітряні кулі відбивачі радіолокацій, які будуть чітко показувати присутність повітряних куль на екранах радарів. У будь-якому випадку, спільнота пікобалоністів чекає зрозумілих дій від законодавців і регуляторів, і сподіваються на їхню адекватну відповідь, яка не завадить їхньому корисному хобі.

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