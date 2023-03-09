Шпионский зонд Китая стал угрозой для любителей воздушных шаров: они боятся истребителей

Оказывается, множество любительских воздушных шаров летает прямо над нами, а мы об этом даже не подозреваем.

Related video

Сбитый шпионский воздушный шар, который летал над территорией США и был сбит ВВС, произвел фурор в сообществе пикобаллонистов – так называются люди, которые запускают небольшие воздушные шары на огромную высоту, сообщает Vice. Сами они не летают на них, конечно, но устанавливают различные датчики, чтобы проследить, куда по воле случая или капризам природы долетит их шар.

В США сразу после инцидента в экспертной среде пикобаллонистов появились просьбы к коллегам ни в коем случае не запускать свои творения, чтобы не нервировать военных и не провоцировать истерику в СМИ. Дэн Боуен, один из таких фанатов воздушных шаров, сообщил о том, что кроме китайского объекта ВВС сбили еще несколько, которые вполне могли быть любительскими воздушными шарами и не несли никакой угрозы. "Похоже, начинается очередной виток холодной войны и пикобаллонисты должны быть осторожными", говорит Дэн.

Кто такие пикобаллонисты

Это энтузиасты, увлечением которых является запуск небольших воздушных шаров, наподобие китайского, которые поднимаются на огромную высоту и путешествуют по всему миру. Шары никому не мешают, т.к. дрейфуют на высоте более 15 километров, что гораздо выше маршрутов пассажирских самолетов. Со временем шар теряет запас гелия и тихо падает на землю далеко от своего создателя.

Типичный пикобаллон Фото: Picoballoons.net

Он не наносит никакого вреда, ведь весит достаточно мало, как и оборудование установленное на нем. Конструкция шаров довольна проста и подобные летательные аппараты легко сделать буквально "на коленке", потому по всему миру существуют сообщества любителей запускать подобные шары.

Пикобаллоны оснащают разными маленькими датчиками для отслеживания полетов Фото: Picoballoons.net

Главная цель таких людей – установить небольшие датчики (радио-маячки, солнечные элементы, датчики погоды и трекеры, которые весят как обычная батарейка) и проследить, куда судьба занесет их творение. Подобный шар может летать более года по всему миру и энтузиастам просто любопытно наблюдать за их перемещением. Пикобаллоны часто используют студенты, для своих исследований и научных работ.

Пикобаллонизм набирает популярность

Инцидент с китайским шпионским воздушным шаром подогрел общественный интерес к пикобаллонизму. И хотя запуск воздушных шаров в небо имеет богатейшую историю со времен братьев Монгольфье, которые во Франции запустили первый в мире воздушный шар в 1783 году, современный социум мало знаком с этой темой. Воздушные шары для людей являются чем-то устаревшим и неактуальным по сравнению с космическими кораблями, дронами и прочими техническими новинками.

Любители отслеживают, как их пикобаллон путешествует по всему миру Фото: Picoballoons.net

Однако сегодня сообщество пикобаллонистов значительно выросло, говорит Дэн Боуен. Компания интересующихся воздушными шарами активно обрастает новыми членами, людям стала любопытна эта тема.

Угроза для хобби пикобаллонистов

Да, скандал с китайским воздушным шаром подогрел интерес к их запуску во всем мире, но пикобаллонисты отмечают возросшие угрозы для их хобби со стороны правительства США. Они считают, что государство может внести законодательные инициативы, которые помешают их увлечению. Например, Президент Джо Байден уже выступил за обновление правил для запуска и обслуживания БПЛА в небе США.

Пикобаллонисты опасаются, что их обяжут оснащать свои легкие шары более тяжелыми трекерами и датчиками, что не позволит пикобаллонам подниматься на большую высоту, а значит потребуется получать специальное разрешение на полеты от Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Над нами постоянно летают пикобаллоны, а мы и не подозреваем Фото: Picoballoons.net

Дэн Боуэн предлагает просто предупреждать FAA о деталях своих полетов перед запуском и включать в свои воздушные шары радиолокационные отражатели, которые будут четко показывать присутствие воздушных шаров на экранах радаров. В любом случае, сообщество пикобаллонистов ждет вразумительных действий от законодателей и регуляторов, и надеются на их адекватный ответ, который не помешает их полезному хобби.

Ранее Фокус рассказывал, как вырубить свет в России: надуть обычный воздушный шар водородом и запустить в сторону РФ.