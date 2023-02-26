Обесточить Россию: что будет, если надуть шар водородом и запустить его близ российской границы

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А вы знаете, что если надуть шарик водородом и запустить его где-нибудь недалеко от границы в Черниговской, Сумской, Харьковской областях, то шарик этот полетит вглубь России? А если запустить с побережья Британии — полетит в сторону Германии.

Сверхсекретная воздушная операция под кодовым названием "Outward" началась 20 марта 1942 года. В этот день специальный отряд Королевских ВМС Великобритании запустил первые две сотни воздушных шаров в сторону оккупированного Германией материка.

Каждый день с территории гольф-клуба в Феликстоува запускалось по 200-300 аэростатов. В июле 1942 года недалеко от Дувра была открыта вторая стартовая площадка, а затем и третья в Вексхэме.

К концу 1942 года количество запусков аэростатов достигло почти 2000 в день, которые запускались в течение трех-четырех часов.

Воздушные шары из латекса имели диаметр около 2,4 м и грузоподъемность 8,4 кг, оснащались простым механизмом синхронизации и контроля высоты. Было создано несколько конструкций полезной нагрузки, которые назвали "проволока", "пиво", "желе", "носки", "лимон" и "джем".

"Проволока" — это обычная проволока толщиной 1,6 мм, которая свисала с низколетящего шара и замыкала линии электропередач.

"Пиво", "желе" и "носки" были зажигательными боеприпасами. "Пиво" представляло собой жестяной контейнер, в который укладывалось 7-8 бутылок-гранат, начиненных белым фосфором и специальным химическим воспламенителем. "Желе" представляло собой банку, наполненную зажигательной смесью — напалмом в виде студня. Каждая банка содержала 4,5 литра смеси и была оснащена инерционным воспламенителем, который срабатывал во время столкновения с землей или иным препятствием. "Носок" — действительно был похож на холщовый носок, наполненный зажигательным материалом весом около 2,7 кг. Каждый воздушный шар мог нести три "носка".

"Лимон" представлял собой небольшой фугас, а "джем" был пропагандистской нагрузкой из листовок, разбрасываемых над германской территорией.

С 20 марта 1942 года по 4 сентября 1944 года британцы запустили в сторону Германии 99 142 воздушных шаров. Из них 54 тысячи были оснащены "проволокой", 26 тысяч — "пивом", 7 тысяч — "желе", 10 тысяч — "носками", 1,5 тысячи — "лимоном" и "джемом".

С марта 1942 по конец января 1943 года было зафиксировано 520 серьезных аварий на немецких высоковольтных линиях. В оккупированной Франции было зарегистрировано 4946 случаев перебоев с электроснабжением. Наибольший успех был достигнут 12 июля 1942 года, когда воздушный шар, вооруженный "проволокой", зацепил высоковольтную линию возле Лейпцига, что привело к разрушительному пожару на электростанции в Белене.

Фото: Facebook/Юрий Касьянов Фото: Facebook/Юрий Касьянов Фото: Facebook/Юрий Касьянов Фото: Facebook/Юрий Касьянов Фото: Facebook/Юрий Касьянов Фото: Facebook/Юрий Касьянов Фото: Facebook/Юрий Касьянов

Ущерб, нанесенный аэростатами экономике Германии, составил около 100 миллионам рейхсмарок, или 10 миллионов фунтов в тогдашних ценах. Танк PzKpfw V "Пантера" стоил тогда около 117 тысяч рейхсмарок, а истребитель Bf.109С — порядка 210 тысяч. Для британцев же запуск одного аэростата обходился в полтора фунта. Вся программа аэростатных бомбардировок, таким образом, обошлась Великобритании менее чем в 100 тысяч фунтов. То есть каждый вложенный фунт в операцию "Outward", принес до 100 фунтов нанесенного урона противнику, выйдя в ряды самых экономически результативных военных проектов того времени. Британское командование признало, что в некоторые месяцы воздушные шары причинили немецкой экономике больше ущерба, чем ковровые бомбардировки промышленных центров.

…Ветер у нас в сторону России дует…

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