Убогий Трамп, страшный Путин, бесхребетный Макрон: как мир попал во власть глупцов

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Что или кто меня больше всего раздражает, так это глупость и глупцы. Это не только мое личное восприятие окружающего мира, не только моя история, это — про всех нас. Потому что и наша маленькая война (потому что она маленькая по сравнению с тем, что некоторым из нас, кому не повезет, придется еще пережить), и большая война, в которую все больше погружается весь мир, вся планета, — это прямое следствие человеческой глупости, жадности, серости.

Так всегда бывает, так всегда было — после периода мира, процветания и благоденствия приходит война. Можно сказать, что мир, процветание и благоденствие в этом виноваты — это они продуцируют войну, потому что чем лучше люди живут, тем меньше потребности выбирать в предводители сильных, умных и смелых. Тем чаще мир продуцирует жадную бытовую серость, которая не выдерживает конкуренции со злом.

Что мы видим сейчас? Нет ни одного Рональда Рейгана, Шарля де Голля, Уинстона Черчилля, нет Голды Меир, нет даже Хрущева. Есть убогий Трамп, страшный Путин, Макрон, который получает по лицу, и, наверное, самый продвинутый из всех — немецкий канцлер Фридрих Мерц... И знаете что — они ничем не лучше и не хуже тех, кто их избирал. Они — ответ на запрос общества на сохранение благополучия и достатка "золотого миллиарда", в то время, как остальной мир, и Путин в том числе, с этим не согласны.

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Глупость, жадность, поверхностная образованность, желание во что бы то ни стало сохранить корпоративные привилегии, высокие зарплаты, низкие цены на газ, возможность путешествовать и отдыхать четыре раза в год, в то время, как все остальное население Земли ведет жалкое существование — все это приводит к войне. В войне, которая заранее проигрышна, потому что благополучным (временно благополучным) западным миром правят убогие фигли, самовлюбленные придурки и просто серые люди, неспособные противостоять новым варварам, стремящимся разрушить старый/новый Рим.

То же самое происходит и у нас, между прочим. Отсюда и наши жалкие "укрепления", которые возводятся не для того, чтобы остановить врага, а для того, чтобы освоить средства для беззаботной будущей жизни на Лазурном побережье. Отсюда и снарядный голод, и отсутствие своей системы ПВО, и ужасные провалы в мобилизации, грозящие расколом общества.

И дело не в том, кто у нас правит, дело в том, кто избирает, вопрос в том, кто выполняет, потому что одни и те же люди, которые сели на золотые жилы, сидят на них со времен Кучмы, сидели на них во времена Ющенко, Януковича, Порошенко, Зеленского.

Наш маленький "золотой миллиард" чиновников и псевдополитиков точно так же не способен противостоять варварам, как европейская бюрократия, французские виноделы и немецкие бюргеры не способны сформировать новую повестку дня. Потому что слишком хорошо живут и ничего не хотят менять, ничем не хотят жертвовать. Потому что глупые.

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