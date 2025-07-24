Парализованное небо над Россией: какие дроны нужны Украине, чтобы долететь до Москвы
Состоялась третья масштабная атака украинских дальних ударных дронов, парализовавшая небо над Россией. Оказалось, что для организации воздушного коллапса вовсе не нужны большие БПЛА с большим зарядом — достаточно и маленьких, просто их нужно много, а запускать их нужно регулярно, утверждает военнослужащий Юрий Касьянов
Третий день продолжается очередной коллапс воздушного движения в болотной империи. С 19 июля вследствие атак украинских беспилотников отменено уже более 200 рейсов, задержано более 500, десятки тысяч пассажиров скопились в аэропортах. И хотя атаки были в основном по целям в Московском регионе, задержки и отмены рейсов затронули по "эффекту домино" воздушное движение по всей проклятой стране. Это хорошо.
Это уже третья масштабная атака украинских дальних ударных дронов, парализующая небо над Россией. Эффект очевиден — миллиардные убытки (в долларах), разрыв логистических цепочек, психологическое давление на население, рост недоверия к имперской власти, неспособной защитить даже небо над столицей.
И, как мы видим, совершенно не важен вес боевой части, который (вес) многие "эксперты" считали и считают едва ли не самым важным параметром беспилотника. И так же считали до недавнего времени (и считают еще многие) у нас наверху, в генеральских и министерских кабинетах, и поэтому прописывали стандарты и ТУ под большие и тяжелые беспилотники, которые стоят кучу денег, но которые легко уничтожить. Оказывается, нам нужны маленькие, незаметные, недорогие ударные дроны большой дальности, способные долететь до Москвы. И точка.
К сожалению, беспилотников даже небольших и недорогих, но очень нужных, не хватает. Если бы хватало — воздушное движение над империей было бы парализовано надолго, возможно, навсегда. Нечего летать.
Понимаю, что мы не сможем собрать денег даже на сотню дальних беспилотников (минимальная потребность в сутки), но помочь нашим ребятам хотя бы средствами на покупку автомобилей, на ремонт автомобилей, на топливо — мы можем.
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