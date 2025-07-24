Парализованное небо над Россией: какие дроны нужны Украине, чтобы долететь до Москвы

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Третий день продолжается очередной коллапс воздушного движения в болотной империи. С 19 июля вследствие атак украинских беспилотников отменено уже более 200 рейсов, задержано более 500, десятки тысяч пассажиров скопились в аэропортах. И хотя атаки были в основном по целям в Московском регионе, задержки и отмены рейсов затронули по "эффекту домино" воздушное движение по всей проклятой стране. Это хорошо.

Это уже третья масштабная атака украинских дальних ударных дронов, парализующая небо над Россией. Эффект очевиден — миллиардные убытки (в долларах), разрыв логистических цепочек, психологическое давление на население, рост недоверия к имперской власти, неспособной защитить даже небо над столицей.

И, как мы видим, совершенно не важен вес боевой части, который (вес) многие "эксперты" считали и считают едва ли не самым важным параметром беспилотника. И так же считали до недавнего времени (и считают еще многие) у нас наверху, в генеральских и министерских кабинетах, и поэтому прописывали стандарты и ТУ под большие и тяжелые беспилотники, которые стоят кучу денег, но которые легко уничтожить. Оказывается, нам нужны маленькие, незаметные, недорогие ударные дроны большой дальности, способные долететь до Москвы. И точка.

К сожалению, беспилотников даже небольших и недорогих, но очень нужных, не хватает. Если бы хватало — воздушное движение над империей было бы парализовано надолго, возможно, навсегда. Нечего летать.

Понимаю, что мы не сможем собрать денег даже на сотню дальних беспилотников (минимальная потребность в сутки), но помочь нашим ребятам хотя бы средствами на покупку автомобилей, на ремонт автомобилей, на топливо — мы можем.

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