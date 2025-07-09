Бумеранг войны вернулся в РФ блокадой аэропортов: украинские дроны бьют по среднему классу

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БУМЕРАНГ ВОЙНЫ.

В результате успешной массовой атаки украинских дронов на европейскую часть РФ, Москва вынуждена была отменить или задержать на неопределенное время около 2000 авиарейсов во все стороны России. Таким образом, средний класс путинской России, спешащий по своим делам, познакомился с трудностями военного времени и узнал, что далеко на Западе, в Украине идет война. Россиянам становится ясным, что знаменитое международное и историческое преимущество безопасности России — огромные пространства, постепенно превращается в ловушку для населения и серьезную проблему для ПВО РФ.

России придется привыкать, что такие массовые налеты украинских дронов и ракет теперь будут регулярными. России придется осознать, что вслед за нарушением их "мирного" образа жизни наступит принудительный переход к тяготам и жестокости военного времени — смерти, разрушениям, потери здоровья и имущества, цинизму властей и СМИ, массовому бегству вглубь Сибири и Севера, например, в Коми.

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