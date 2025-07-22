Когда закончится война: почему судьба России в 21 веке — стагнация, застой и раздел на сферы влияния

Related video

СУДЬБА РОССИИ В 21 ВЕКЕ.

Россия вступает в опасную, но исторически привычную для себя фазу — или путь тотальной стагнации. Поэтому Запад будет навязывать путинской России стратегию военно-политического истощения в Украине путем постоянной поддержки Киева. Раньше была стратегия сдерживания, потом "байденизация" войны, чтобы не допустить победы Кремля над Украиной. Сейчас путинская Россия превратилась в полностью агрессивное, авторитарное государство с глубокой военной экономикой, без внутренних и внешних импульсов к саморазвитию.

Поэтому новая цель Запада, — на основе успешной стратегии истощения России, добиться принципиальной цивилизационной отсталости России от Европы и США и перехода к "Перестройке-2".

Главное, сформировать в Кремле устойчивое состояние позднего застоя страны перед Перестройкой Горбачева и страха неожиданного самораспада, как в СССР.

Запад не прочь повторить в России Перестройку Фото: ТАСС

Таким образом, в результате стратегически проигранной войны в Украине и потери статуса "мирового агрессора" Россия выбывает из клуба великих государств и возвращается через сто лет в клуб второсортных, региональных игроков.

В 21 веке ни Запад, ни Китай не будут стремиться к самораспаду России, а поделят зоны влияния внутри России между собой. Геополитическая "инструментализация" сильно ослабленной войной в Украине России между США, Китаем и Европой должна уменьшить угрозу возникновения открытой Третьей мировой войны, что и станет основой для нового мирового порядка, нового глобализма, без неуправляемой и агрессивной России.

Первым доказательством возникновения нового мирового порядка будет интернационализация и контроль российского ядерного оружия на основе подписания с Кремлем договора по типу Будапештского договора с Украиной, только более строгого.

России некуда будет деваться — агрессия против Украины и терроризирование мира ядерным шантажом на протяжении всей войны — это ее две исторические ошибки.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно