У Путина все плохо: что значит реанимация политического трупа Януковича

Related video

РЕАНИМАЦИЯ ЯНУКОВИЧА

Кремль пытается воскресить бежавшего в путинскую Россию бывшего президента Украины Януковича, вновь сделать его "важной фигурой" в оккупированном Донбассе и посадить его вместо Путина за стол переговоров с президентом Украины Зеленским. Ведь, по мнению Кремля, оба — Янукович и Зеленский — по разным причинам малолегитимны, поэтому они могут смело встречаться между собой как представители Запада и России и решать судьбу Украины.

Чувствуется иезуитский, циничный и авантюрный стиль политических проектов Медведчука против Украины — "Киев за три дня", раскол Украины по Днепру, одноразовая гальванизация политического муляжа бывшего президента Януковича и т д.

Сейчас Путин, загнанный в угол провальной войной против Украины, отчаянно пытается найти выход — остаться при власти и снять с себя ответственность за бесконечную войну. Перемирие означает военно-политическое поражение Путина и недовольство российского генералитета, а бесконечные пустые переговоры зашли в тупик. Даже лояльный к Путину Трамп не может ему помочь.

И тут Медведчук подбрасывает Путину политический труп Януковича, которого он всегда ненавидел.

Это кровавое реалити-шоу вместо ответственной политики.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно