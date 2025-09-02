"Придать легитимности": в ISW объяснили, зачем на российском ТВ показали новое видео с Януковичем

Выход в эфир российского телевидения бывшего президента-беглеца Виктора Януковича был нужен Кремлю для того, чтобы придать легитимность требованиям президента РФ Владимира Путина, которые он озвучивает на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине.

В частности, речь идет о требовании сменить украинскую власть, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Кремль, вероятно, приурочил публикацию видеообращения бывшего президента Украины Виктора Януковича к речи Путина в ШОС, чтобы придать легитимность требованию Путина о смене режима в Украине", — говорится в отчете.

Аналитики напомнили, что 1 сентября российские пропагандистские СМИ опубликовали видеообращение Януковича, в котором он утверждал, что работал над приближением Украины к ЕС во время своего президентства, и что его конечной целью было вступление Украины в ЕС.

В то же время Янукович заявил, что всегда выступал против членства Украины в НАТО, которое, по его словам, было бы "катастрофой" и "прямым путем к гражданской войне".

В ISW подчеркнули, что время съемки видеообращения Януковича неизвестно, однако поскольку он начал с заявления, что Путин "абсолютно прав", то якобы очевидно, что это была срежиссированная информационная попытка.

"Публикация видео Януковича в российских государственных СМИ, вероятно, была намеренно приурочена к заявлениям Путина. Кремль может ставить условия, чтобы утверждать, что Янукович является легитимным лидером Украины, а не президент Украины Владимир Зеленский. Однако такие утверждения являются ложными, поскольку Янукович сбежал из Украины по собственному желанию после Революции Достоинства, и с тех пор в Украине произошло несколько демократических выборов", — отметили в ISW.

Там также напомнили, что последнее публичное появление Януковича в СМИ состоялось в июле 2022 года, когда он призвал украинцев сдаться России.

Напомним, 1 сентября Виктор Янукович решил выйти в эфир и заявил, что "целенаправленно работал над сближением Украины с Евросоюзом".

Появление Януковича вызвало широкий резонанс среди пользователей интернета и активную реакцию в социальных сетях.