Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович решил выйти в эфир и заявил, что "целенаправленно работал по сближению Украины с Евросоюзом".

Четвертый президент Украины якобы ставил в конечном счете задачу на вступление Украины в ЕС. Об этом рассказал в комментарии российским СМИ.

"Владимир Владимирович [Путин] совершенно прав. Действительно я целенаправленно работал по сближению Украины с Евросоюзом. Ставил в конечном счете задачу на вступление Украины в ЕС", — заявил он.

Далее он обвинил европейских партнеров в некорректном поведении во время переговоров. Европолитики, вероятно, не поняли сложность экономической ситуации в Украине.

"Скажу прямо: проявляли высокомерность. Но процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед. Но я всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО", — пояснил экс-президент.

Янукович отметил, что такой шаг обернулся бы катастрофой и был прямой дорогой к гражданской войне.

Отметим, что сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае Путин заявил, что полномасштабная война с Украиной начала не Россия. Первым событием стал "госпереворот, поддержанный и спровоцированный Западом".

Очевидно, российский лидер говорил про Революцию Достоинства, которая проходила с ноября 2013-го по февраль 2014 года. По ее результатам был свергнут Виктор Янукович.

Вторая причина войны — постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО, что якобы представляет прямую угрозу безопасности РФ.

"Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса", — уверен он.

Напомним, в России засекретили данные о резиденции Виктора Януковича в Подмосковье. Примечательно, что его поселили на дачу маршала Семена Буденного.

Украинская певица, бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показывала фото с Канарских островов, где якобы позировала с Януковичем.