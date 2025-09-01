"Боролся за место Украины в ЕС": Янукович появился на экранах росТВ (видео)
Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович решил выйти в эфир и заявил, что "целенаправленно работал по сближению Украины с Евросоюзом".
Четвертый президент Украины якобы ставил в конечном счете задачу на вступление Украины в ЕС. Об этом рассказал в комментарии российским СМИ.
"Владимир Владимирович [Путин] совершенно прав. Действительно я целенаправленно работал по сближению Украины с Евросоюзом. Ставил в конечном счете задачу на вступление Украины в ЕС", — заявил он.
Далее он обвинил европейских партнеров в некорректном поведении во время переговоров. Европолитики, вероятно, не поняли сложность экономической ситуации в Украине.
"Скажу прямо: проявляли высокомерность. Но процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед. Но я всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО", — пояснил экс-президент.
Янукович отметил, что такой шаг обернулся бы катастрофой и был прямой дорогой к гражданской войне.
Отметим, что сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае Путин заявил, что полномасштабная война с Украиной начала не Россия. Первым событием стал "госпереворот, поддержанный и спровоцированный Западом".
Очевидно, российский лидер говорил про Революцию Достоинства, которая проходила с ноября 2013-го по февраль 2014 года. По ее результатам был свергнут Виктор Янукович.
Вторая причина войны — постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО, что якобы представляет прямую угрозу безопасности РФ.
"Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса", — уверен он.
Напомним, в России засекретили данные о резиденции Виктора Януковича в Подмосковье. Примечательно, что его поселили на дачу маршала Семена Буденного.
Украинская певица, бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показывала фото с Канарских островов, где якобы позировала с Януковичем.