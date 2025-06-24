"Какие люди": Слава Каминская "нашла" Януковича на популярном курорте (фото)

Украинская певица Слава Каминская, которая ранее была солисткой в группе "НеАнгелы", опубликовала фото с якобы беглым экс-президентом возле одного из баров на Канарских островах.

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По словам певицы, которая опубликовала фото в своем Instagram, она нашла Виктора Януковича на Канарских островах.

На снимке Слава Каминская позирует с Янковичем на фоне вывески "Ибица".

В комментариях мнения разделились. Одни предположили, что это фотошоп. А другие посетовали, что Янукович оказался на Канарах, тогда как находится под санкциями. Сама Слава Каминская свой сенсационный снимок больше не комментировала.

Напомним, в феврале 2025 года Фокус писал о том, что европейские послы обновили санкционный список, составленный из-за хищения государственных средств Украины еще более 10 лет назад, когда завершил свое президентство Виктор Янукович. Санкции по этому факту будут действовать и в дальнейшем, однако теперь перечень деятелей, которых внесли в него ранее, существенно сократился. Согласно обновленному санкционному перечню, вместо 17 бывших соратников Виктора Януковича и его самого теперь в списке только 3 деятелей. Самого украинского экс-президента теперь в обновленном списке также нет.

А в Офисе генерального прокурора сообщили, что экс-президент Украины Виктор Янукович в России живет в элитном поселке Барвиха Московской области.