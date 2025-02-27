Санкционный список ЕС сократился: теперь в нем нет Януковича, детали

Сейчас в санкционном перечне ЕС, введенном около десяти лет назад против украинского экс-президента и его соратников, осталось всего три человека.

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Европейские послы обновили санкционный список, заключенный из-за хищения государственных средств Украины еще более 10 лет назад, когда завершил свое президентство Виктор Янукович. Санкции по этому факту будут действовать и в дальнейшем, однако теперь перечень деятелей, которых внесли в него ранее, существенно сократился. Об этом сообщил редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк на своей странице в соцсети Х 26 февраля.

"Послы только что возобновили санкции за хищение украинских государственных средств", — рассказал Йозвяк.

Согласно обновленному санкционному перечню, вместо 17 бывших соратников Виктора Януковича и его самого теперь в списке только 3 деятелей. Самого украинского экс-президента теперь в обновленном списке также нет.

"Сейчас в списке осталось только 3 человека — даже Януковича в нем уже нет", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что санкционный список против Виктора Януковича и его ближайшего круга деятелей ЕС ввел по факту хищения украинских государственных средств. В течение около 10 лет этот перечень действовал, однако 26 февраля послы объявили о его обновлении.

Впервые санкции против экс-президента Януковича по факту хищения бюджетных средств и злоупотребления обязанностями были введены в ЕС в марте 2014 года. В августе 2022 года европейские чиновники наложили на Януковича и его сына Александра новые санкции из-за того, что они создавали угрозу для территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее стало известно о том, что сын экс-президента Януковича Александр зарабатывает на продаже угля с оккупированных территорий Донбасса. Выяснилось, что приближенная к нему компания, зарегистрированная вблизи Ростова-на-Дону, отправила за последние несколько лет за границу почти полмиллиона тонн топлива. Подробнее об этом Фокус сообщал 4 февраля.

Ранее СМИ рассказывали о том, что Александр Янукович получил паспорт гражданина России и с тех пор занимается бизнесом во враждебной стране. 10 лет назад он зарегистрировал компанию в одном из российских городов, где продолжает находиться. Детали об этом узнавал Фокус в октябре 2024 года.