Сын Януковича зарабатывает на продаже угля с оккупированных территорий Донбасса, — росСМИ

Ростовская компания "Энергоресурс" в 2023 и 2024 году экспортировала полмиллиона тонн угля. Почти весь объем был продан в Турцию.

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За крупнейшим экспортером угля из временно оккупированных территорий Украины стоит сын беглого президента Виктора Януковича — Александр Янукович. Близкая к нему компания, зарегистрированная на окраине российского Ростова-на-Дону, за последние два года отправила за границу, в основном в Турцию, почти полмиллиона тонн топлива, пишет российское издание "Важные истории".

Компания "Энергоресурс", номинальный владелец и директор которого связаны с Януковичем-младшим через его топливный холдинг "Мако", закупает уголь у поставщиков на Донбассе и, согласно таможенным данным, отправляет офшорной аффеллированной компании Energy Union c Британских Виргинских островов по довольно скромной цене по 5,7 тыс. рублей за тонну. Такая цена позволяет сэкономить на экспортных пошлинах.

И как пишет издание, за 2021–2023 годы "Энергоресурс" по скромной, трансфертной, цене, получил 3,5 млрд рублей выручки. После этого Energy Union может продавать уголь куда угодно и по какой угодно цене. До 2022 года среди стран — получателей угля от "Энергоресурс" были Болгария, Эстония, Чехия и Румыния. Однако после полномасштабного вторжения Евросоюз ввел запрет на покупку угля из России и сейчас почти весь уголь от "Энергоресурса" идет в Турцию железнодорожным и морским транспортом.

Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что старший сын Виктора Януковича, 51-летний Александр, получил российское гражданство.

До этого, в феврале 2023 года, Александр Янукович перевел "МАКО Холдинг" из Краматорска в Донецк, под российскую юрисдикцию.