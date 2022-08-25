Послужат разведке: конфискованные 300 млн грн у сына Януковича передадут на борьбу с РФ

В военной разведке решили направить деньги на закупку технических средств, чтобы повысить эффективность службы.

Офис генерального прокурора инициировал принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению, предъявленному Александру Януковичу, старшему сыну экс-президента Украины. Среди арестованных активов — средства ПАО "Всеукраинский банк развития" в размере 304 млн грн, эти деньги суд решил передать Главному управлению разведки Минобороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Глава военной разведки Кирилл Буданов отметил, что деньги направят на закупку технических средств, что увеличит эффективность ведения разведки.

Напомним, американские журналисты выяснили, что ФСБ России рассчитывала создать в Украине два марионеточных правительства после захвата Киева. Основными "союзниками" спецслужбы стали беглый президент Виктор Янукович и подозреваемый в госизмене нардеп, кум президента РФ Виктор Медведчук.

Ранее сообщалось, что после оккупации части Киевской области Януковича, а также несколько его соратников-регионалов привезли в Сухолучье из Беларуси. После захвата Киева Янукович должен был бы в качестве "легитимного президента" принять несколько указов.