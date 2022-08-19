С Януковичем и Медведчуком у руля: ФСБ готовила для Украины два правительства, – СМИ

Беглый президент, по данным журналистов, прибыл в Беларусь и создал группу для захвата власти. Его соратники, в том числе бывший регионал Олег Царев, ждали на юге Украины.

ФСБ России рассчитывала создать в Украине 2 марионеточных правительства после захвата Киева. Об этом пишет американская газета The Washington Post, ознакомившись с конфиденциальными разведданными.

Основными "союзниками" спецслужбы стали беглый президент Виктор Янукович и подозреваемый в госизмене нардеп, кум президента РФ Виктор Медведчук, отметили авторы статьи.

Янукович возглавлял группу, которая собралась в Беларуси в начале марта. Ее задачей был возврат власть в Киеве.

[ + – ] Виктор Янукович призывал Владимира Зеленского сдаться, чтобы прекратить войну Фото: Meduza.io

Бывший президент писал открытое письмо Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить войну, сдаться и подписать с Москвой мир. По сведениям украинских разведчиков, глава охраны Януковича в течение недели минимум 3 раза говорил со старшим офицером ФСБ, который занимался Украиной.

Янукович на уточняющие вопросы расследователей не ответил, а бывший премьер Украины Николай Азаров назвал планы РФ вернуть Януковича к власти "чепухой".

Вторая группа на юге и Олег Царев

Вторая группа, в которую вошли бывшие члены Партии регионов, собралась на временно оккупированных территориях юга Украины.

Среди них был Олег Царев, в общении с журналистами газеты он сказал, что в первые недели войны был якобы под Киевом вместе с друзьями.

[ + – ] Царев сказал, что в первые недели войны был якобы под Киевом с друзьями

Кто именно сопровождал его, бывший политик не уточнил. Царев возразил, что имел какие-то договоренности накануне вторжения.

Напомним, что в июле Янукович просил Киев дать украинцам возможность решить, хотят ли они воевать дальше. По его мнению, сейчас Украиной управляют "неопытные и авантюристичные" люди.

Украинские прокуроры ранее закончили расследовать дело по захвату власти Януковичем. Беглый президент незаконно вернул действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года.

Печерский райсуд Киева разрешил арестовать Януковича за подписание с РФ "Харьковских соглашений". Этот документ продлил пребывание Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.