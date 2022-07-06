"Надо дать миру шанс": Янукович призвал украинцев самим решать, хотят ли они воевать
Беглый экс-президент государства посоветовал руководству Украины "уважать самые разнообразные мнения граждан" и "адекватно оценивать ситуацию".
Экс-президент Украины Виктор Янукович призвал руководство Украины дать гражданам страны возможность самим решать, хотят ли они воевать дальше. Об этом пишет российское агентство "РБК".
"Граждане [Украины] сами должны сделать выбор — воевать "до последнего украинца", либо пытаться сохранить то, что еще осталось", — в частности, сказал беглый экс-глава государства, обращаясь к бывшим соотечественникам.
По словам Януковича, украинская власть должна "адекватно оценивать ситуацию" и "уважать самые разнообразные мнения граждан".
"Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины", — высказался одиозный политик.
Также экс-президент призвал действующее руководство страны "перестать врать о постоянных победах", а также перестать делить украинцев на правильных и неправильных. Он подчеркнул, что руководство государства должно найти в себе силы протянуть руку тем, "кто оценивает ситуацию иначе".
Как считает Янукович, сейчас во главе украинского государства находятся "неопытные и авантюристические" люди.
"Ни о каком безоговорочном доверии к [украинской власти], даже в отсутствие альтернативных источников информации, речи быть не может. Но постоянная ложь со стороны власти только ускоряет ее падение, усугубляет ситуацию и приводит к ненужным страданиям и жертвам среди украинских военных и мирного населения и создает угрозы будущему Украины в том виде, в котором мы ее знаем и любим", — заявил политик.
Напомним, в конце июня украинские прокуроры завершили расследование по делу Януковича. Следствие установило, что в сентябре-октябре 2010 года экс-президент вместе с заместителем министра юстиции и другими чиновниками захватили власть, вернув неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года.
Ранее Фокус писал, что Печерский районный суд Киева одобрил арест Януковича по делу о "Харьковских соглашениях". Документ, подписанный между Украиной и Россией, продлил пребывание Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.