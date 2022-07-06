"Треба дати шанс миру": Янукович закликав українців самим вирішувати, чи хочуть вони воювати

Утікач-експрезидент держави порадив керівництву України "поважати найрізноманітніші думки громадян" та "адекватно оцінювати ситуацію".

Експрезидент України Віктор Янукович закликав керівництво України дати громадянам країни можливість самим вирішувати, чи вони хочуть воювати далі. Про це пише російська агенція "РБК".

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"Громадяни [України] самі мають зробити вибір — воювати "до останнього українця", або намагатися зберегти те, що ще залишилося", — зокрема, сказав утікач-ексглава держави, звертаючись до колишніх співвітчизників.

За словами Януковича, українська влада має "адекватно оцінювати ситуацію" і "поважати найрізноманітніші думки громадян".

"Важливо дати можливість висловитись усім, хто має конструктивні пропозиції, і дати шанс миру. Це дозволить врятувати життя українців і зберегти майбутнє для України", — висловився одіозний політик.

Також експрезидент закликав чинне керівництво країни "перестати брехати про постійні перемоги", а також перестати ділити українців на правильних і неправильних. Він наголосив, що керівництво держави має знайти в собі сили протягнути руку тим, хто оцінює ситуацію інакше.

Як вважає Янукович, зараз на чолі української держави перебувають "недосвідчені й авантюристичні" люди.

"Ні про яку беззастережну довіру до [української влади], навіть за відсутності альтернативних джерел інформації, йтися не може. Але постійна брехня з боку влади тільки прискорює її падіння, посилює ситуацію і призводить до непотрібних страждань та жертв серед українських військових і мирного населення та створює загрози майбутньому України у тому вигляді, в якому ми її знаємо та любимо", — заявив політик.

Нагадаємо, наприкінці червня українські прокурори завершили розслідування у справі Януковича. Слідство встановило, що у вересні-жовтні 2010 року експрезидент разом із заступником міністра юстиції та іншими чиновниками захопили владу, повернувши у неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року.

Раніше Фокус писав, що Печерський районний суд Києва схвалив арешт Януковича у справі "Харківських угод". Документ, підписаний між Україною та Росією, продовжив перебування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років.